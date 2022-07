Les charcuteries devraient-elles être bannies?

Une récente étude fait le lien entre les nitrites et les risques de cancer colorectal, ce qui pousse plusieurs à se demander s’il faut bannir certains produits contenant cette substance, dont les charcuteries.

• À lire aussi: Lien confirmé entre nitrites et risque de cancer, selon l'agence sanitaire française

Le docteur Michaël Bensoussan, gastro-entérologue à l’hôpital Charles-Lemoyne, affirme que la nocivité des nitrates et de nitrites était déjà connue.

«Ça fait longtemps qu’on le sait, mais dans le cadre du cancer de l’estomac», explique-t-il en entrevue à LCN.

Cette nouvelle étude démontre que l’effet cancérigène de cette substance pourrait aussi impacter l’intestin et le rectum.

Il faudra cependant faire des études complémentaires pour connaitre l’impact réel.

«Il va falloir maintenant faire d’autres études complémentaires pour justement voir quel est le taux acceptable de nitrite dans l’organisme par rapport à son pouvoir cancérogène sur le colon. S’il est le même ou supérieur que celui de l’estomac, on est toujours dans des normes acceptables. Si on trouve que le colon et les cellules de l’intestin sont plus sensibles, le politique va devoir s’asseoir avec le scientifique pour revoir les normes», dit le Dr Bensoussan.

Ce dernier explique qu’une diminution de la consommation de charcuterie peut être bénéfique pour la santé.

«Il faut toujours essayer de limiter ses apports en charcuterie, que ce soit pour le cancer ou la mortalité cardiovasculaire. Mais on peut aussi donner comme conseil aux gens d’essayer le plus possible d’éviter les charcuteries qui sont ultra transformées comme, par exemple, les jambons déjà tranchés et dans des emballages», suggère-t-il.

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.