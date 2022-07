Les piscines et les climatiseurs sont toujours populaires

Alors qu’une vague de chaleur s’amorce au Québec, l’engouement pour les climatiseurs et les piscines est loin de s’estomper. La demande reste aussi forte que celle des dernières années à Sherbrooke.

«Avec la COVID, les gens se sont pris d’avance pour prendre un système de climatisation. La demande est stable et reste bonne d’année en année», a dit le directeur général de Climatisation Duplessis à Sherbrooke, Maxime Duplessis.

Pour ce qui est des piscines, le constat est le même. Les consommateurs n’ont pas modifié leur comportement, et ce, malgré les récentes augmentations du taux directeur et des taux d’intérêt. L’arrivée des périodes de chaleur n’affecte pas les ventes au Club Piscine de Sherbrooke. La plus importante période des ventes est d’octobre à mars.

«La chaleur, c’est l’un des facteurs qui font en sorte que les gens vont vouloir se baigner», a indiqué le propriétaire, François Miville.

Les clients sont plus prévoyants cette année. Les commerçants et les manufacturiers ne connaissent pas d'épuisement de stock, comparativement aux deux dernières années, au même moment de la saison.

«On a de l’inventaire dans tout. Quelqu’un qui souhaite une piscine, on pourrait lui installer dès le mois d’août. On a des barbecues et on a des spas. C’est complètement différent des deux années dernières», a fait savoir le propriétaire de Trévi Sherbrooke, Marc-André Labonté.