Les touristes arrivent, les Québécois sur le départ

Il suffit d’une simple visite dans le Vieux-Port de Montréal pour constater que les touristes américains et européens sont de retour dans la province.

«Moi, je fais des visites tous les jours, deux par jour, et là, je suis en train de donner les recommandations pour se rendre, justement, au Marché Jean-Talon», explique une guide touristique.

Sur l’heure du midi, lundi, les rues étaient remplies de touristes qui voulaient découvrir ou redécouvrir la métropole.

Cependant, après avoir passé les deux dernières années à visiter la belle province, plusieurs Québécois décident de faire le chemin inverse cet été et de se diriger vers les destinations soleil.

«Cuba est extrêmement populaire, la République et le Mexique aussi, et un petit peu la Jamaïque. Pour les deux semaines de la construction, on peut confirmer que les vols, s'ils ne sont pas pleins, il reste vraiment très peu de places», dit Éric Boissonneault, vice-président de l'association des agents de voyage du Québec.

L’ouverture des frontières influence le choix de la destination de nombreux vacanciers.

«On s'attend encore à deux semaines de la construction bien occupées. Cette année, on remarque quand même un certain retour du balancier en termes de fréquentation touristique par rapport à 2018-2019», mentionne Daniel Blier, directeur général de Tourisme Mont-Tremblant.

