Marilou de retour avec une nouvelle saison de «3 fois par jour & vous» sur Zeste

Mathieu Baron, Émily Bégin, Sébastien Benoit, Brigitte Boisjoli, Simon Boulerice, Hélène Bourgeois Leclerc, Jean-Philippe Dion, Chantal Fontaine, Martin Juneau, Benoit McGinnis, Isabelle Racicot et Cynthia Wu-Maheux figurent parmi les invités de la nouvelle saison de «3 fois par jour & vous», dont la diffusion s’amorcera en août prochain sur Zeste.

L’animatrice et entrepreneure Marilou en met plein la bouche dans les extraits contenus dans la bande-annonce, dévoilée lundi. Les salades, les tartares et les tacos montrés donnent vraiment le goût de se mettre à table. Et que dire des desserts!

Véritablement heureuse d’être conviée dans la cuisine tendance de Marilou, Isabelle Racicot nous fait sourire en évoquant les «orgasmes culinaires» qu’elle ressent souvent en mangeant.

Évidemment, toute cette nourriture est l’occasion rêvée pour piquer une jasette en bonne compagnie.

L’émission« Trois fois par jour & vous» est présentée chaque mercredi, à 19 h, dès le 17 août, sur Zeste.