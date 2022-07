Sentence d’André Boisclair: «une peine quand même sévère»

La peine de deux ans moins un jour de prison ferme imposée à André Boisclair, qui a plaidé coupable dans deux dossiers d’agression sexuelle, est appropriée, selon un avocat criminaliste.

• À lire aussi: André Boisclair prend le chemin de la prison

«S’il avait été trouvé coupable après un procès, la peine aurait été plus sévère, mais ici, on évite la tenue d’un procès, on évite de faire venir les victimes pour qu’elles témoignent et ultimement, deux ans moins un jour, c’est une peine qui est quand même sévère», soutient Me Walid Hijazi, en entrevue à LCN.

Le plaidoyer de culpabilité d’André Boisclair a joué un rôle dans la détermination de sa peine.

«Plaider coupable, c’est la première étape dans la réhabilitation. On a admis notre tort, on admet les éléments constitutifs de l’infraction, alors dans cette cause, comme dans toutes les causes, ça pèse lourd dans la balance lorsque vient le temps d’évaluer les facteurs aggravants et les facteurs atténuants», explique l’avocat.

Cette peine démontre aussi que le statut de politicien et de délégué du Québec à New York d’André Boisclair ne l’ont pas protégé.

«Nous sommes tous égaux devant la loi. [...] Au final, il y a une résolution quand même où les avocats ont travaillé fort et où la cour reconnaît ce travail et entérine une suggestion qui est individuelle et proportionnelle selon la situation», déclare-t-il.

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.