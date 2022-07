Un civil abat un tueur: le lobby américain des armes loue un «héros»

Le lobby américain des armes a salué lundi les actes «héroïques» d'un civil qui, avec son pistolet, a abattu un tueur dans un centre commercial, s'emparant de cet événement pour promouvoir sa cause en dépit des statistiques montrant les effets dévastateurs de la prolifération des armes à feu.

Dimanche soir, Jonathan Sapirman, un jeune homme de 20 ans dont le mobile reste inconnu, a ouvert le feu avec un fusil semi-automatique dans les travées d'une galerie commerciale de l'Indiana.

Il a tué un homme de 30 ans et un couple attablé dans un espace de restauration et fait deux blessés, avant d'être abattu par Elisjsha Dicken, un client de 22 ans qui portait un pistolet sans permis comme l'y autorise depuis peu la loi locale.

«Beaucoup plus de gens seraient morts la nuit dernière si ce citoyen armé et responsable n'avait pas réagi très vite, deux minutes après les premiers tirs», a déclaré le chef de la police de Greenwood, James Ison, lors d'une conférence de presse.

Le tireur, qui semble avoir préparé ses actes puisqu'il a noyé son téléphone dans les toilettes et brûlé son ordinateur dans un four avant de passer à l'acte, disposait en effet d'un second fusil d'assaut, d'un pistolet et de nombreuses munitions, a-t-il révélé.

Le puissant lobby National Rifle Association (NRA) s'est immédiatement saisi de ce drame pour réaffirmer qu'armer la population était bon pour la sécurité publique. «Nous le redisons: la seule façon d'arrêter une mauvaise personne armée est d'armer une bonne personne», a-t-il tweeté.

Une autre association de défense du droit au port d'armes, le CCRKBA, a repris le même credo: «Nous portons des armes pour nous défendre et défendre les autres face aux criminels et aux fous», a déclaré son patron Alan Gottlieb dans un communiqué.

«Soyons clairs: si les armes renforçaient notre sécurité, l'Amérique serait le pays le plus sûr au monde», a rétorqué Kris Brown, présidente de l'association Brady Campaign, qui milite pour un meilleur encadrement des armes à feu.

Dans la même veine, Shannon Watts, fondatrice de l'organisation Moms Demand Action, a reproduit des graphiques plaçant les États-Unis en tête des pays développés en termes d'armes par habitant, mais aussi de morts par arme à feu.

Près de 400 millions d'armes étaient en circulation dans la population civile aux États-Unis en 2017, soit 120 armes pour 100 personnes, selon le projet Small Arms Survey.

Plus de 24 000 personnes ont été tuées par balle depuis le début de l'année, dont 13 000 par suicide, d'après le site Gun Violence Archive, qui a recensé sur la période 354 fusillades ayant fait au moins quatre victimes.

Plusieurs d'entre elles, dans une école du Texas ou un supermarché fréquenté par des Afro-Américains, ont particulièrement choqué le pays, dont les élus ont, pour la première fois en 30 ans, réussi à s'entendre en juin sur une - modeste - réforme des lois sur les armes.