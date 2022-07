Un nombre record de projets pour Montréal International

Montréal International a annoncé lundi avoir réalisé une valeur d’investissements étrangers de 1,74 milliard $ et un nombre record de projets pour le premier semestre de 2022.

L’agence de développement économique du Grand Montréal a précisé que, de janvier à juin 2022, 57 projets ont été réalisés, soit l’équivalent de près d’un projet aux six jours. «Il s’agit d’un record», a affirmé Montréal International par communiqué, lundi.

L’année dernière à la même période, Montréal Investissement comptabilisait des investissements étrangers de 1,86 milliard $ et 40 projets. En 2020, ces chiffres s’élevaient à 1,4 milliard $ et 37 projets.

La cinquantaine de projets réalisés depuis le début de l’année ont mené à la création de 4756 emplois et au maintien de 506 emplois avec un salaire annuel moyen évalué à 86 311 $.

Le secteur des sciences de la vie est celui qui a le plus performé, entre janvier et juin, avec sept projets d’une valeur totale de 321 millions $. En comparaison, ce secteur a généré des projets d’une valeur de 280 millions $ tout au long de l’année 2021.

Parmi les autres secteurs, ceux de l’aérospatiale, des services informatiques, de la chimie, des services d’affaires et des jeux vidéo ont également connu une croissance.

La pandémie n’a pas ralenti les projets

«Les territoires ‘’traditionnels’’, soit la France et les États-Unis, continuent de bien performer, alors que l’Asie prend du galon avec six projets d’une valeur totale de 276 millions», a par ailleurs noté Montréal International.

L’agence estime que la COVID-19 n’a pas ralenti les projets «puisque le temps de gestation moyen de ceux-ci depuis mars 2020 est 16 mois, similaire à ce qui était observé en 2019».

De plus, au cours de ce premier semestre 2022, Montréal International a indiqué avoir accompagné 31 implantations, soit 15 de plus qu’au premier semestre de 2021. La valeur de ces projets accompagnés s’élève à 450 millions $, a -t-on précisé, soit 38 % de plus qu’à la même période l’an dernier.