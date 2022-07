Un nouveau centre de traumatologie à l'Hôpital du Sacré-Cœur

L’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal a récemment inauguré un nouveau centre de traumatologie à la fine pointe de la technologie, attendu depuis très longtemps par les intervenants du milieu de la santé.

«Pour le CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal, c’est vraiment un avantage incroyable. Les soins étaient déjà exceptionnels, mais avec le nouveau centre, l’espace permet de rendre les traitements beaucoup plus confortables et adéquats pour notre clientèle», souligne la directrice des services professionnels à l’hôpital du Sacré-Cœur, Dre Josée Savoie.

Le centre s’étire sur quatre étages, dispose de plus de 32 lits et compte une équipe de 4 médecins et 18 infirmières.

Pour les professionnels de la santé de l’établissement, l’inauguration de ce centre spécialisé aidera à faciliter leur travail déjà bien ardu.

«De tous les points de vue, ce centre va nous aider. Avec tout l’espace qu’on a pour travailler, nous allons pouvoir prévenir la transmission de maladies à l’intérieur des unités. C’est un environnement de travail beaucoup plus humain, tant pour les employés que pour la clientèle. Les gens sont dans des chambres privées, ce qui est inédit chez nous», affirme l’intensiviste Dr Patrick Bellemare.

L’hôpital a également intégré dans le centre une unité mère-enfant ayant une capacité de 26 lits où les femmes peuvent venir accoucher dans un espace flambant neuf.