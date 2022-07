Une première au Canada: une fillette de 12 ans reçoit un cœur entièrement artificiel

Une Canadienne de 12 ans a reçu le premier cœur artificiel jamais reçu par un enfant au Canada, en attendant une transplantation cardiaque, à l’Hôpital pour enfants SickKids de Toronto.

À Toronto, les équipes de SickKids ont effectué une opération innovante qui a permis à Mariam Tannous de survivre en attendant une deuxième transplantation cardiaque. Elle avait précédemment reçu une première greffe cardiaque qui commençait à montrer des signes de faiblesse.

La jeune fille, née avec deux formes de cardiopathie congénitale, a ainsi reçu un cœur entièrement artificiel, une première pour une personne aussi jeune au Canada. Elle est aussi l’une des plus jeunes au monde à s’être fait implanter ce dispositif.

L’opération, qui a eu lieu en juillet 2021, a été un succès. Quelques mois plus tard, Mariam a reçu sa deuxième greffe cardiaque. La jeune fille se porte bien aujourd’hui, selon ce qu’ont annoncé les équipes de SickKids, lundi.

L’opération comportait son lot de risques de complications. La jeune fille ne pouvait pas rester indéfiniment connectée à l’appareil.

Un défi important

La décision a été difficile à prendre pour la famille, selon les équipes de SickKids, qui ont collaboré avec des collègues américains pour cette opération décrite comme un «défi technique important».

Mariam Tannous a ensuite dû réapprendre à marcher, à boire et à manger. «Mariam et sa famille ont traversé beaucoup de choses et ce fut un honneur pour moi de les rejoindre dans ce voyage, a commenté son chirurgien, le Dr Osami Honjo. Je suis tellement heureux de la voir s'épanouir et reprendre sa vie une fois de plus. C'est fantastique.»

Depuis sa deuxième transplantation cardiaque, malgré des problèmes de santé toujours présents, la jeune fille a pu retrouver une vie normale. Elle est en mesure de jouer avec son frère et de retourner à l’école.

«Son voyage n’est pas facile, mais jour après jour, elle nous montre à quel point elle est forte maintenant», a affirmé sa mère.