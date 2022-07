Vaccin anti-COVID : des milliers de femmes constatent des changements dans leurs menstruations

Des milliers de témoignages de femmes jugeant que leur cycle menstruel avait été modifié après avoir reçu un vaccin anti-COVID ont été compilés dans un large sondage effectué par une chercheuse américaine.

Crampes plus fortes, flux menstruel beaucoup plus abondant, saignements entre les règles, les symptômes varient.

Kathryn Clancy, anthropologue biologique à l'Université de l'Illinois, avait posé la question dans un sondage sur Twitter, après que l’une de ses étudiantes lui ait rapporté avoir eu des règles plus fortes après son vaccin.

La professeure a eu des centaines de réponses avec des histoires similaires, l'amenant à soupçonner un lien potentiel avec la vaccination. Elle a ensuite réalisé une enquête plus formelle et a recueilli encore une fois des milliers de témoignages. Les femmes faisaient toutes état de saignement plus abondant, ainsi que des saignements entre les menstruations.

Selon son enquête produite entre avril et octobre 2021, 42% d'environ 16 000 personnes interviewées qui avaient un cycle menstruel régulier ont déclaré qu'elles saignaient plus abondamment que d'habitude après la vaccination, rapporte le site Science.org.

Plus de 165 000 personnes dans le monde qui ont été vaccinées avec deux doses ont participé.

Par ailleurs, 66 % des 673 personnes ménopausées ont signalé des saignements entre les menstruations, tout comme 39 % des 280 personnes sous hormones d'affirmation de genre (transgenre). En raison de ces hormones que ce dernier groupe prend, beaucoup n'ont pas de règles.

Environ 10 % de ces personnes, qui ont reçu les deux doses de vaccin ont vu un changement d'au moins 8 jours dans la durée de leur cycle, mais elles semblent revenir à leur niveau de référence un cycle plus tard.

Une information rassurante selon les chercheurs.

Kathryn Clancy tient à poursuivre sa recherche. Elle souhaite étudier le flux menstruel avant et après la vaccination contre la COVID-19 en demandant à des volontaires de suivre et de signaler les symptômes en temps réel, plutôt que de se fier à la mémoire, comme l'a fait cette étude.

Pour l’instant elle n’a pas réussi à obtenir le financement pour la poursuite de l’étude.

En attendant, son équipe termine une enquête de suivie sur la rapidité avec laquelle les schémas menstruels se sont renormalisés pour les répondants.

«Notre objectif est de partir de la position de croire les gens qui nous parlent», dit-elle, et de laisser cela guider les études à venir.