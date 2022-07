Vague de chaleur: Prêt à tout pour se rafraîchir

Depuis samedi, le Québec est touché par une vague de chaleur. Avec près de 30°C, sans parler d'humidex, et ce sera comme ainsi une bonne partie de la semaine. Les citoyens cherchent à se rafraîchir. Les piscines et les plages sont très populaires.

Toutes les activités sont bonnes pour se rafraîchir! Si vous avez essayé de louer une motomarine cette fin de semaine, vous avez dû faire face à des horaires complets. Quand il fait 25 degrés, sur terre c’est chaud, mais sur l’eau c’est plus frisquet. Par contre, à 30 degrés, ce sont les mercures idéaux pour naviguer.

«On s’attend à être complet quand il fait 30 degrés», explique Jean-Christine Boucher, copropriétaire de Motomarines Évasion.

Malgré la chaleur, les airs conditionnés n’ont pas été si populaires.

«L’année passée, il a fait plus chaud que cette année. C’est pour ça que la demande est plus stable que l’année passée qui était plus frivole. C’est un peu ça, la température n’est pas encore là, mais ça va venir», explique Maxime Duplessis, directeur général, Climatiseur Duplessis.

«On a profité de la chaleur! On est allé aux glissades d’eau. On s’est baigné. On profite du beau temps» nous partage une citoyenne qui profite des conditions météo et de la plage. Les familles sont nombreuses, mais les points d’eau de la Mauricie attirent aussi les touristes. «On vient de Montréal. On adore venir passer nos journées à l’Île St-Quentin», nous a partagé une mère.