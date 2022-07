Waters à son meilleur

Âgé de 78 ans, Roger Waters faisait peut-être sa toute dernière visite à Québec. Si jamais c’était le cas, le souvenir laissé en aura été un mémorable. Un concert qui correspondait parfaitement à l’époque actuelle. Du très grand Waters.

Pour cette tournée This is Not a Drill, de passage, dimanche, au Centre Vidéotron, l’ex-Pink Floyd, ses sept musiciens et deux choristes évoluaient sur une scène centrale avec, au-dessus d’eux, un immense écran géant.

« Fermez vos téléphones en respect avec vos voisins. Et si vous n’aimez pas les opinions politiques de Roger Waters, sacrez votre camp au bar », a-t-il lancé en des termes un peu moins polis, lors d’une intervention préenregistrée.

Messages politiques

Waters lance la soirée avec une audacieuse version de Comfortably Numb, plus lente, avec quelques notes d’orgues et la présence de chœurs, et sans le mythique solo de guitare. Sur les écrans, des images d’une ville en ruine. On entend le tonnerre gronder.

On voit apparaître le cochon volant dans les images. Le public réagit. Une superbe entrée. Différente et surtout réussie. Ce qui faisait du bien avec un titre qu’on a beaucoup entendu et qui commence un peu à être brûlé.

L’écran se lève, on découvre la scène, le bruit des hélicos se fait entendre et c’est parti pour The Happiest Day of Our Lives, suivie, bien sûr, de Another Brick in the Wall Part 2 et 3.

Les messages politiques, pertinents, défilent sur l’écran et témoignent d’une époque actuelle turbulente.

Waters traverse la scène, sous des éclairages rouges, afin de pouvoir être vu par les gens qui sont de l’autre côté.

Avec des dernières tournées où le matériel de Pink Floyd était omniprésent, le chanteur-bassiste revisite Radio KAOS et Amused to Death avec The Power That Be et The Bravery of Being Out of Range, dans des versions un peu différentes des originales.

Ça faisait du bien d’entendre son matériel solo qu’on entend, malheureusement, très peu souvent dans ses spectacles.

Immense moment

Durant The Power That Be, les images font référence au Montréalais Pierre Coriolan, George Floyd, Breonna Taylor et autres, victimes de brutalité policière. On voit ensuite les Reagan, Clinton, Bush, Obama et Trump défiler durant The Bravery of Being Out of Range. Une pièce où le guitariste Dave Kilminster a livré un superbe solo. Élément de nouveauté, Waters était au piano pour cette pièce.

« À la tienne », a-t-il a lancé, avant de prendre une longue gorgée à même une bouteille de vin.

Après une nouvelle intitulée The Bar, avec Waters seul au piano, on a eu droit à Have a Cigar, un clin d’œil à Syd Barrett avec une Wish You Were Here bien chantée par le public et le deuxième segment, rarement joué en concert, de Shine On You Crazy Diamond.

Les notes de piano électrique de Sheep, déployées par Jon Carin, se font tout à coup entendre. Sur l’écran, on peut lire que les chiens et les cochons de l’album Animals, lancé en 1977, sont encore plus puissants aujourd’hui.

Quelle pièce ! Certainement une des plus grandes de Pink Floyd. Le moment fort de This is Not a Drill.

Jouant du « air drum » et faisant réagir la foule en levant ses bras dans les airs, Waters a apprécié pleinement ce moment avant, l’arrivée de l’entracte.

Au retour, les banderoles avec les marteaux apparaissent pour In The Flesh.

Durant Déjà Vu et Is This The Life We Really Want ?, Waters se paie la « traite », envoyant se faire foutre les empires, la Cour suprême, le patriarcat, les armes et les occupations, soulignant l’importance des droits de la personne. Est-ce que c’est la vie que nous voulons vraiment? La question était pertinente.

Après l’incontournable deuxième face de Dark Side of the Moon, avec les triangles de laser durant Eclipse, les gens ont offert une ovation qui a semblé souffler le légendaire musicien.

Durant Outside the Wall, les musiciens ont fait le tour de la scène, pour saluer le public. Une belle finale qui mettait un terme à une superbe soirée.