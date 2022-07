Cancer du poumon: Nadine Girault reste sereine malgré la maladie

Même si la flamme politique est toujours vive, la maladie a rattrapé la ministre Nadine Girault qui ne sollicitera pas de second mandat. Elle doit mettre un terme à sa carrière de politicienne, assumant qu’elle ne verra pas le fruit du travail accompli au cours des quatre dernières années.

«On a monté en flèche, on a tout établi. On est prêt à exploser. Mais ça, je ne le verrai pas», avoue Nadine Girault, déçue de ne pas poursuivre le virage économique des délégations du Québec à l’étranger.

Rencontrée à Sainte-Agathe-des-Monts, dans sa circonscription, la ministre des Relations internationales Nadine Girault a espéré ce deuxième mandat jusqu’au bout. Le cœur y est, mais pas la santé.

«Au cours des prochains mois, ça va être surtout de m'occuper de moi. Essayer de... je ne peux pas dire me refaire une santé parce que je ne peux pas me refaire une santé. Mais je peux reprendre des forces pour essayer d'accepter ce qui s'en vient», explique-t-elle, la gorge nouée par l’émotion.

«La première fois, je n'ai pas écouté mes médecins. Là, je n'ai vraiment pas le choix. Je vais m'occuper de ma santé. Il y a une autre épreuve qui s’annonce», ajoute-t-elle.

L’épreuve de la maladie

L'épreuve, c’est un cancer du poumon détecté une première fois en 2019, mais qui fait un retour plus agressif.

«Ça a été excessivement difficile. Ça m'a pris des semaines pour prendre la décision de ne pas me représenter J'essayais de me convaincre que je pouvais encore, que j'étais capable, que j'avais l'énergie en me levant le matin. Mais à moment donné... les résultats font en sorte que non. Ça ne marche plus.»

Mandat de «rattrapage» et virage économique

Nadine Girault parle avec passion de sa circonscription de Bertrand, un comté qui «avait été négligé par les gouvernements précédents», selon elle. «Les écoles, les hôpitaux, les routes, seigneur, ce n’était pas loin de la catastrophe. Là encore, on a investi plus que tous les autres gouvernements, toutes les années.»

Au ministère des Relations internationales, la pandémie a déjoué les plans, cloué les équipes au sol, empêché tout voyage et ralentit l'économie mondiale. Qualifiant «d’extraordinaire le travail accompli», la ministre aurait aimé que ses réalisations trouvent plus d'écho dans le public.

«On a fait plus de 4700 rencontres stratégiques à l'international. On a fait un gros virage économique. Tous les gros marchés qu'on voit aujourd'hui, Hydro Québec, Lion, tous ces marchés-là ont été travaillés à l'international. C'est signé ici, au Québec, mais c'est travailler à l'international par les équipes des délégations.»

Elle se félicite aussi d’avoir atteint la zone paritaire au sein des délégations à l’étranger, un milieu «traditionnellement masculin».

D’ici la fin du mandat, c’est la ministre Andrée Laforest qui occupera les fonctions de ministre des Relations internationales.

Nadine Girault a une longue feuille de route. Avant sa carrière politique, elle a occupé plusieurs postes de direction au Fonds de solidarité FTQ’ à la Banque Royale et chez BMO Groupe financier.