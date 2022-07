Chantiers du ministère des Transports : Des employés obligés de se soulager dans les bois

Les installations sanitaires sont peu nombreuses sur les chantiers dirigés par le ministère des Transports et les employés se débrouillent comme ils peuvent.

«Vu que les sentiers sont plus éloignés, ils sont obligés d'aller faire leur besoin dans le bois, faire le #1 #2», se désole Jimmy Tremblay, président du syndicat régional du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ).

Depuis un an, le syndicat recueille des témoignages qu'il qualifie d'accablants et choquants.

«Nos travailleurs se sentent diminués», a-t-il poursuivi. La situation est encore plus problématique pour les femmes, qui sont de plus en plus nombreuses sur les chantiers et qui ont des enjeux d'intimité différents, notamment quand elles ont leurs règles.

«On a même des gestionnaires, je ne sais pas au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais assurément au Québec, qui ont dit à leurs travailleuses d'aller se chercher un “cup” pour faire pipi comme les hommes», a relaté le président.

Le ministère des Transports( MTQ) s'est dit abasourdi d'apprendre cette situation. Des vérifications ont été demandées.

Le syndicat allègue également que les employés n'ont pas la permission de partir avec un véhicule pour aller dans un commerce se soulager. Une pratique qui est démentie par le MTQ. «On parle de besoins essentiels, le gouvernement ne peut pas ignorer ça, le gouvernement va faire des corrections si besoin», a indiqué Gilles Payer, porte-parole du ministère des Transports.

La loi de la santé et sécurité au travail stipule que l'employeur doit fournir des installations sanitaires à son personnel.