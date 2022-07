Déboussolée, Elisabeth Rioux réagit à la condamnation de son ex

L’influenceuse Elisabeth Rioux a partagé, à l’occasion d’une publication sur Instagram, ses pensées concernant la condamnation de son ex-conjoint pour violence conjugale.

• À lire aussi: La sentence de Bryan McCormick envoie un message clair, dit une procureure

• À lire aussi: Violence conjugale: l’ex d'Elisabeth Rioux prend le chemin de la prison

«Sans mot, sans émotion», l’influenceuse, suivie par plus d’1,6M de personnes, a tenu à réagir sur la récente décision menée à l’encontre de Bryan McCormick, son ex.

La jeune entrepreneure s’est dite partagée entre deux sentiments : celui de la raison, car «dans le meilleur cas, il ira en prison, réfléchira à ce qu’il a fait et deviendra une meilleure personne», et celui de la peur puisque «dans le pire cas il pourrait accumuler de la colère, et qui sait ce qu’il fera lorsqu’il sera libéré».

Besoin de solitude

Victime des violences conjugales de McCormick, elle dit toujours «faire des cauchemars», et ne se sent pas une «personne forte», comme elle est décrite pour sa résilience face à cette épreuve.

Plongée en plein doute, elle a demandé à sa communauté de ne pas lui poser de questions à propos de cette décision de justice, car elle reçoit des messages quotidiennement.

«J’aimerais beaucoup choisir quand est-ce que je souhaite penser et parler de ce sujet, car lorsque je viens sur les réseaux, on ne fait que me le rappeler plusieurs fois par jour», a-t-elle relaté.