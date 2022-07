Dehors dès novembre prochain?

Bien qu’il ait été condamné à près de deux ans de prison lundi pour deux agressions sexuelles, l’ancien chef du Parti Québécois André Boisclair pourrait recouvrer une certaine liberté d’ici seulement quatre mois.

« Les gestes posés par le délinquant sont hautement répréhensibles. S’attaquer ainsi à des personnes blesse le plus profond de leur intégrité et de leur dignité », a affirmé le juge Pierre Labelle, lundi, au palais de justice de Montréal.

Soutenant à plusieurs reprises que de telles agressions nécessitaient l’emprisonnement ferme, le magistrat a toutefois noté que l’ex-politicien avait entrepris des thérapies et que « le risque de récidive qu’il représente est bien encadré, sinon faible ».

Boisclair avait plaidé coupable en juin dernier dans deux dossiers distincts d’agression sexuelle, dont l’un avec la participation de deux autres individus non identifiés, pour des faits survenus en janvier 2014 et en novembre 2015.

Le politicien déchu avait reconnu avoir maintenu en place le premier plaignant, dont l’identité est protégée par la cour, en ordonnant à une tierce personne de le pénétrer contre son gré.

Il avait alors consommé des stupéfiants.

Dans le second dossier, l’ex-chef du PQ a plutôt choisi d’ignorer les supplications répétées de sa victime, alors âgée de 23 ans, qui lui avait pourtant signifié son refus d’avoir des relations sexuelles.

Un sac d’épicerie comme valise

« Je suis d’avis que le statut de M. Boisclair est un facteur qui lui a permis de faire la rencontre des deux victimes, a estimé le juge Labelle. Il n’y a rien que je puisse dire dans cette décision qui pourrait changer quoi que ce soit et apaiser leurs souffrances. »

Vêtu d’un habit bleu, Boisclair est demeuré de glace durant le prononcé de sa sentence et ne s’est pas adressé au tribunal ni aux médias, lundi.

Il a pris le chemin des cellules avec un air imperturbable. Tout juste avant d’entrer en détention, l’un de ses proches lui a filé un tout petit sac d’épicerie contenant ses effets personnels et une autre paire de souliers.

Dehors après quatre mois

L’ancien politicien va ainsi purger sa peine dans une prison provinciale.

Selon les critères établis, il pourra faire une demande au sixième de sa peine, soit après quatre mois, pour être admissible à une permission de sortie préparatoire à la libération conditionnelle.

Sa durée ne peut excéder 60 jours.

« [La demande] doit être appuyée d’un plan de sortie comprenant, entre autres, une série de documents et la description d’initiatives démontrant le sérieux de la démarche amorcée », précise le site de la Commission des libérations conditionnelles du Québec (CLCQ).

Au tiers de sa peine d’incarcération, donc après huit mois, Boisclair sera automatiquement convoqué devant les membres de la CLCQ pour son admissibilité à une libération sous conditions.

Pas d’exception

« Il n’y a personne qui fait exception, ce sont les règles pour tous les gens passant par le milieu carcéral », fait valoir la juge à la retraite Nicole Gibeault.

Par manque de ressources et en raison de la courte durée des peines, les programmes au provincial sont reconnus pour être moins structurés et plus expéditifs.

« C’est quelqu’un qui a connu les hauts de la société, et là, il s’en va connaître les bas-fonds », a rappelé Mme Gibeault.

« On entend souvent parler de condamnation relativement légère pour la gravité des crimes commis. On remarque tout de même que certains cas médiatisés ont mené à un jugement de culpabilité, ce qui envoie aux victimes le message qu’on les croit, mais il n’y aura jamais de peine égale à la souffrance qu’elles vivent », a indiqué de son côté Dèby Trent, directrice générale du Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Montréal.

BOISCLAIR DEVANT LA JUSTICE

Novembre 2017

Accusé de conduite avec les facultés affaiblies, de refus d’obtempérer et d’entrave à la justice après avoir heurté un lampadaire.

Février 2018

Plaide coupable à ces trois accusations et écope d’une amende de 2000 $ ainsi que d’une interdiction de conduire pendant un an.

Mai 2020

Accusé d’agression sexuelle armée.

Janvier 2021

Nouvelle accusation d’agression sexuelle sur une autre victime.

Juin 2022

Plaide coupable à deux accusations d’agression sexuelle. Arrêt des procédures pour l’accusation d’agression sexuelle armée.

Juillet 2022

Écope de deux ans moins un jour de prison.