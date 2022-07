La chaleur et l’humidité vont encore persister sur le sud du Québec

La chaleur et l’humidité semblent s’installer durablement dans le sud du Québec où le temps sera chaud avec un record d’humidex pour mercredi.

Un avertissement de chaleur a été émis par Environnement Canada et concerne plusieurs secteurs du sud, notamment Montréal, Gatineau, Lanaudière, les Laurentides et la Montérégie.

L’avertissement sera en vigueur jusqu’à mercredi où les valeurs normales saisonnières atteindront 36 degrés avec un humidex 40 ou plus, selon l’agence fédérale.

Cette vague de chaleur amènera dans son sillage beaucoup d’instabilité, synonyme d’averses dans plusieurs secteurs de la province.

À Montréal et ses environs, on prévoit une alternance de soleil et de nuages avec de possibles averses en après-midi, alors que le mercure sera toujours à la hausse avec un humidex 38.

La pluie devrait arroser certains secteurs du centre de la province, notamment la région de Québec et de l’Estrie ainsi que Saguenay où les températures de 25 degrés sont attendues.

Dans l’est du Québec, l’agence fédérale prévoit de la pluie avec risque d’orages en Gaspésie et sur la Côte-Nord, alors que les températures seront nettement à la baisse.

La journée de mercredi sera porteuse d’instabilité en raison d’un système dépressionnaire qui affectera surtout le centre de la province.