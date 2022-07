La dépression saisonnière frappe aussi l’été

La dépression saisonnière, dont on discute habituellement en automne et en hiver, peut étonnamment aussi frapper en été, mais pour des raisons complètement différentes.

Si habituellement le manque de luminosité affecte le fonctionnement du cerveau, l’activité des neurotransmetteurs, et les niveaux de mélatonine, le trop-plein de luminosité peut aussi avoir des conséquences négatives.

«La luminosité est franchement importante dans les pays nordiques on a moins accès à cette lumière-là. C’est habituellement en [automne et hiver] qu’on va voir la dépression saisonnière en majorité», explique en entrevue sur LCN Geneviève Beaulieu-Pelletier, psychologue, conférencière, et autrice.

Toutefois, des personnes souffrent de dépression saisonnière aussi l’été, mais les causes ne sont pas encore déterminées.

«On est dans les hypothèses. On parle d’extrême, ça fait du bien la luminosité et la chaleur, mais il y a des moments où il y en a beaucoup. Même quelqu’un qui ne souffre pas de dépression saisonnière peut trouver cela difficile», explique la psychologue.

Ainsi l’énergie qu’a besoin le corps pour lutter ou se réguler par rapport à la chaleur, peut provoquer des symptômes dépressifs, mais ce n’est qu’une hypothèse.

Comment savoir s’il s’agit de dépression saisonnière? La récurrence des symptômes qui apparaissent toujours au même moment de l’année.

Ces symptômes sont identiques à ceux de la dépression «régulière» : problème de sommeil (dormir trop ou pas suffisamment), difficulté de concentration, plus de conflits, pensées suicidaires, altération de l’appétit, changement dans le poids, perte d’intérêt pour le travail et/ou les activités, isolement, agitation, irritabilité, trouble de mémoire, etc.

Selon la psychologue Geneviève Beaulieu-Pelletier, une bonne hygiène de vie peut aider à réguler les troubles dépressifs saisonniers.

Ceux qui en souffrent l’été peuvent prioriser les activités à l’intérieur dans des endroits plus frais, avoir un bon rythme de sommeil, faire de l’exercice et éviter de s’exposer à la chaleur, notamment.

