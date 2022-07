La station Mont-Royal est inaugurée, mais toujours en chantier

Après quatre ans de travaux, la station de métro Mont-Royal va devenir accessible à tous. Les utilisateurs du métro pourront utiliser l’ascenseur pour accéder à l’une des avenues les plus populaires de la métropole.

Les travaux, qui ont débuté en 2018 au coût de 50 millions $, avaient pour but d’agrandir la station et d’y installer des ascenseurs. La Société de transport de Montréal (STM) a présenté officiellement le nouvel édicule de sa station mardi matin.

«Il y a eu des décisions prises dans les années 1990, où on a réduit la grosseur de l’édicule, mais on se retrouve depuis avec une hausse fulgurante de l’achalandage», a expliqué Éric Alan Caldwell, président du conseil d’administration de la STM.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Selon ses dires, ce sont 17 000 personnes par jour qui empruntent quotidiennement la station.

Bien que la station ait été inaugurée mardi, des travaux sont toujours en cours. À l’intérieur de la station, les escaliers mécaniques ne sont pas encore installés, un mur temporaire ayant été mis en place à leur emplacement. Le tout devrait être terminé au cours de l’automne.

À l’extérieur, d’autres chantiers sont également visibles, alors que la Ville de Montréal refait la place Gérald-Godin, qui entoure la station.

Parmi les ajouts à la station, deux escaliers fixes relient les quais au niveau de la rue. Un tunnel piétonnier au-dessus de la voie permet de se rendre d’un quai à l’autre, et deux ascenseurs facilitent également les déplacements.

La station est également très lumineuse, alors que de nombreuses vitrines ont été installées. Les lieux sont également plus amples et facilitent la circulation.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

«Notre métro n’a pas été conçu pour des ascenseurs, a rappelé M. Caldwell. Pour redessiner une station, on fait face à des contraintes techniques qui ne sont pas facilement surmontables, qui nous demandent le meilleur de nous-mêmes», a-t-il expliqué.

Les équipes de la STM ont notamment dû renforcer la voute de la station afin qu’elle puisse soutenir le poids des équipements supplémentaires, et afin de pouvoir excaver en toute sécurité.

Présentement, 11 autres chantiers d’accessibilité universelle sont en cours dans différentes stations de métro à Montréal. D’ici 2025, un total de 30 stations devraient disposer d’ascenseurs.

«Nous saluons l’inauguration du nouvel édicule de la station Mont-Royal, qui sera accessible à tous. Il faut toutefois rappeler que Projet Montréal avance à pas de tortue dans la mise en accessibilité universelle des stations de métro», a pour sa part rappelé Christine Black, porte-parole de l’opposition officielle en matière de transport en commun et mobilité

Accessibilité

Conseillère d’arrondissement dans Le Plateau - Mont-Royal, Laurence Parent se déplace elle-même en fauteuil roulant. Pour elle, l’accessibilité de la station «change tellement de choses».

Elle se rappelle, peu après son arrivée à Montréal il y a 20 ans, avoir voulu prendre la station pour rejoindre un ami.

«J’ai le souvenir d’être arrivé ici, et de comprendre que je n’arriverais pas à me rendre. Je savais que le métro n’était pas accessible, mais c’est à ce moment que je l’ai vécu pour la première fois et que j’ai compris ce que ça voulait dire», a-t-elle confié.

Pour elle, il est essentiel que le métro soit accessible à tous, alors qu’il est un outil essentiel pour se déplacer à travers la ville.

Enthousiasme

Sur place, les usagers semblent apprécier à l’unanimité le nouveau design de la station. Toutefois, plusieurs personnes rencontrées par l’Agence QMI déplorent l’absence actuelle d’escaliers mécaniques, alors que de nombreux étages séparent les quais de la surface.

«Monter autant d’étages d’escaliers, c’est éprouvant! En soit c’est mieux, et ça fait plus moderne, mais le problème, ce sont les escaliers», a noté Anouar.

«Le design est super attrayant, mais il y a beaucoup d’escaliers», a pour sa part indiqué Benyoussef.

Raphaëlle de son côté, doit encore se familiariser avec la nouvelle configuration des lieux. «Je le prends tous les jours pour aller à mon travail. Au début, j’étais un peu perdu vu que ce n’est pas du tout comme avant, mais sinon, je trouve que c’est bien fait», a-t-elle affirmé.

Tout au long des travaux, la station est toutefois demeurée accessible au public.