«L’enfer» : les personnes en situation d’itinérance victimes de la chaleur

La vague de chaleur qui s’abat sur le sud du Québec frappe de plein fouet les personnes en situation d’itinérance, surexposées et peu soutenues.

Pour les organismes qui leur viennent en aide, la pression est énorme, alors que la température s’élève à 40 degrés avec le facteur humidex.

«Les gens doivent rester dedans le plus possible, et chercher des endroits où ils ne sont pas dans la rue, car ça peut devenir dangereux», a prévenu Sam Watts, président-directeur général de la Mission Bon-Accueil.

Les centres d’accueil sont eux aussi pris d’assaut, et deviennent des refuges vitaux. «C’est très achalandé, en ce moment, et c’est comme ça toute l’année, lors des grands froids et des grandes pluies», a relaté James Hugues, président-directeur général de la Mission Old Brewery, avant d’ajouter qu’ «heureusement, nous sommes là pour eux».

Bâtons dans les roues

Malgré l’aide, la vie de ces personnes qui vivent dans la rue n’est pas facilitée par les institutions. «La personne en situation d’itinérance à Montréal, il ne peut pas aller se rafraîchir, parce que tous les gardiens nous sortent», s’indignait un homme à la rue.

Les mobiliers publics tels que les abreuvoirs et les brumisateurs sont également souvent défaillants, ce qui rend leur accès à l’eau encore plus complexe.