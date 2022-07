Un ancien candidat de Projet Montréal se dit victime de profilage racial

Résident de Rivière-des-Prairies à Montréal et toujours impliqué dans le milieu politique, Sacha-Wilky Merazil s’est fait interpeller et menotté dimanche, dans ce qu’il dénonce comme étant un cas de profilage racial.

C’est alors qu’il rentrait chez lui, après avoir acheté à manger pour sa fille, que les faits se sont produits.

«Lorsque je suis arrivé près de chez moi, plusieurs véhicules de police bloquaient la rue. Après un moment, j’ai demandé à une policière si je pouvais passer pour rentrer. Elle a accepté, mais un autre véhicule est ensuite arrivé pour me bloquer la route», a-t-il résumé.

Selon ses explications, les policiers recherchaient un suspect dans une histoire de violence conjugale et ont affirmé qu’il correspondait au signalement. Aucune description du suspect ne lui a toutefois été fournie.

Avec son cellulaire, M. Merazil a pu filmer une partie de l’intervention, que l’auteur de ces lignes a pu consulter. Tout au long de la vidéo, celui-ci garde son calme, malgré l’agressivité des policiers, qui le sortent violemment de son véhicule pour ensuite le menotter. Ceux-ci ont également refusé de s’identifier, malgré une demande en ce sens, et ne lui ont pas donné un motif d’arrestation.

Dans les derniers instants captés, un policier piétine la caméra, avant de saisir le téléphone pour interrompre l’enregistrement.

Selon ses dires, M. Merazil a ensuite été mis sur le siège arrière d’une voiture de police, où il suffoquait en raison de la chaleur caniculaire.

«Il a fallu que je dise que j’étais asthmatique pour qu’une policière baisse finalement un peu la vitre.

Après ce qui lui a paru une éternité, M. Merazil a finalement été relâché, sans excuse ni explication, les policiers n’ayant eu d’autres choix, selon lui, que d’accepter qu’il n’était pas la personne recherchée.

Il affirme avoir subi des blessures au cours de l’intervention, et indique que son téléphone a également été endommagé.

Intervention problématique

Le président de la Clinique juridique de Saint-Michel, Me Fernando Belton juge l’intervention «très problématique». Il y dénote plusieurs «indices de profilage racial».

«Le conducteur n’est pas violent. L’utilisation de la force semble disproportionnée. Il y a trois policiers qui interviennent de manière violente auprès d’un conducteur qui ne résiste pas», a-t-il fait remarquer.

Il souligne également le caractère problématique du fait que les policiers ne l’ont pas informé de ses droits et qu’ils aient refusé de s’identifier. «Il y’a beaucoup d’irrégularités dans cette intervention», a-t-il réitéré.

«Dans les causes de profilage racial, on voit souvent cette réalité où des policiers interceptent toutes les personnes noires, en faisant fi de la description donnée ou même en l’absence d’une telle description», a rappelé Me Belton.

Dans une telle situation, il préconise de coopérer et de noter le plus grand nombre de détails possibles en lien avec l’intervention.

Professeur à l’Université Concordia, Ted Rutland pose également un regard critique sur les événements.

«Ça fait des décennies que les recherches montrent que les personnes racisées sont souvent arrêtées sous le prétexte qu’ils correspondent à une description. C’est une excuse que la police utilise très souvent, et ils ne sont jamais forcé qu’il y avait vraiment une personne recherchée ayant une apparence similaire», a-t-il résumé.

En 2020, il a lui-même publié les résultats d’une recherche sur l’escouade Quiétude, qui montraient que les personnes noires avaient jusqu’à 42 fois plus de probabilité d’être arrêté par l’escouade que les personnes blanches.

«Ça nous montre ce qui se passe très souvent. On a donné beaucoup de ressources à la police pour diminuer la violence armée qui, selon les médias et la police, est causée par des personnes noires. C’est ça qui va arriver», a-t-il prévenu.

Au moment d’écrire ses lignes, il n’avait pas encore été possible d’obtenir une réaction du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).