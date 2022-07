Un feu au nord d'Athènes conduit à l'évacuation de plusieurs villages

La protection civile grecque a appelé mardi à l'évacuation de huit villages et localités au pied du Mont Penteli, au nord d'Athènes, menacés par un important feu.

Quelque 350 pompiers, 15 avions et 9 hélicoptères ont été mobilisés pour tenter d'éteindre le feu qui menace les communes de Penteli, Nea Penteli, Daou, Dioni et Kallitechnoupoli, Anthoussa, Drafi et Dassamari, ont précisé les pompiers grecs.

L'Observatoire national qui se trouve dans la zone a été évacué.

Mardi soir, l'hôpital pour enfants de Penteli a été vidé de ses 36 jeunes patients et des dix-neuf médecins et infirmières.

Les patients ont été transférés dans un autre hôpital de la région athénienne.

«Il n'y a pour l'instant pas de personnes encerclées par les flammes (dans les villages)», a assuré le porte-parole des pompiers.

Le feu, attisé par des vents violents allant jusqu'à 7 sur l'échelle de Beaufort (qui comprend 13 degrés), a également conduit à la fermeture de certaines routes.

Durant les dernières 24 heures, les sapeurs-pompiers grecs ont fait face à 39 départs de feu dans le pays.

L'été dernier, la Grèce et surtout l'île d'Eubée, près d'Athènes, avait été frappées par des températures caniculaires et de violents feux de forêt, qui avaient ravagé 103 000 hectares et fait trois morts.

En vue de la saison estivale, le gouvernement grec avait demandé à ses partenaires européens, dans le cadre du Mécanisme européen de protection civile (MEPC), de dépêcher préventivement des pompiers en provenance de plusieurs États membres.

Depuis le 1er juillet, 250 pompiers roumains, français, allemands, bulgares, finlandais et norvégiens, ont commencé à être déployés sur le territoire grec.