Une analyse recommandée pour l'accident sur le boulevard Martel

Un peu plus d’un an après un accident mortel survenu à Saint-Honoré, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la coroner recommande l’amélioration de la sécurité sur le boulevard Martel ainsi qu’une analyse du secteur du rang Saint-Marc.

«Le potentiel d’un accident avec deux voies est immense. Que ce soit avec deux lumières, où avec une voie de contournement qui protège le virage à gauche», a confirmé la coroner au dossier, Me Francine Danais.

Les commerçants et les résidents du secteur sont craintifs aussi à devoir emprunter cette intersection.

Le 21 avril 2021, André Larouche a perdu la vie, au coin du boulevard Martel et du rang Saint-Marc à Saint-Honoré. «C’est le seul chemin pour aller à chez ma mère de Chicoutimi Nord, à chaque fois, nous sommes confrontés. C’est certain, nous avons toujours une pensée. On ne veut pas qu’un accident arrive à quelqu’un d’autre. S’il y avait eu un feu de circulation, mon père était arrêté lui. Si les gens étaient avertis, descendre la vitesse aussi, mon père serait peut-être encore là», a confirmé la fille de la victime, Cynthia Larouche.

Lors de l’accident, André Larouche a vu une voiture immobilisée pour tourner à gauche, il a ralenti jusqu'à 3 km/h. Cependant le conducteur d'une camionnette qui le suivait n'a freiné qu'à la dernière seconde alors qu'il circulait à 105 km/h sur le boulevard Martel. Sous la force de l'impact, l'automobile de la victime a heurté le véhicule à l'avant et a été frappée par un autre venant en sens inverse. Ces trois chocs ont été fatals pour l'homme de 61 ans. C'était le 25e accident à la même intersection en 10 ans.

Le maire de saint-honoré n'a pas commenté le rapport, mais lors de l'accident il soulignait qu'aucun problème n'était noté à cette intersection.