Une autoroute à vélo devant l’entrée des ambulances du CHUM

Le CHUM a fait parvenir une mise en demeure à la mairesse de Montréal Valérie Plante pour la décourager d’aller de l’avant avec le projet d’autoroute à vélo devant l’entrée des ambulances du CHUM, a appris TVA Nouvelles.

En effet, ce projet controversé doit voir le jour prochainement sur l’avenue Viger, à côté du centre hospitalier.

«C’est avec une grande inquiétude que nous apprenons le début des travaux du REV, le 4 juillet prochain, sur l’avenue Viger, entre Beaver Hall et De Bullion, sachant que le tronçon entre Berri et De Bullion, le long duquel est situé le CHUM, ne se fera que plus tard», écrit Danielle Fleury, présidente-directrice générale adjointe du CHUM dans une lettre datée du 29 juin dernier envoyée à Valérie Plante.

Mme Fleury précise aussi dans sa lettre que le CHUM est en faveur du transport durable et des pistes cyclables, et qu’il encourage tous ceux et celles qui le peuvent à utiliser le transport en commun.

«D’où vient cette inquiétude? Parce qu’il a été indiqué à plusieurs reprises à vos différents collaborateurs que la direction générale du CHUM s’oppose vivement au projet du REV sur Viger», poursuit Mme Fleury, qui dénonce le passage du REV devant l’entrée des ambulances.

« À ce jour, nous n’avons reçu aucune proposition concrète de la part des responsables du dossier», souligne-t-elle.

Toujours selon Mme Fleury, l’arrivée de ces travaux en juillet démontre que la mairie ne prend aucunement en considération les arguments du CHUM et sa réalité hospitalière.

«La Ville entend-elle vraiment procéder à l’établissement du REV sur ce tronçon malgré les objections du CHUM?», se questionne-t-elle.

Chaque jour, l’urgence du CHUM reçoit entre 160 et 220 patients. De ce nombre, environ 50 arrivent en ambulance et utilisent l’entrée sur l’avenue Viger.

Chaque ambulance reste au CHUM de 50 à 60 minutes en moyenne. Certains ambulanciers et policiers qui viennent en accompagnement vont parfois se stationner en bordure de l’avenue Viger, empiétant ainsi sur le futur REV.