Victoire d’Hugo Houle au Tour de France: la fierté de Sainte-Perpétue

Le cycliste Hugo Houle est passé à l’histoire, mardi, en devenant le premier Québécois à terminer premier d’une étape du Tour de France. Il est la fierté de Sainte-Perpétue, sa municipalité d’origine.

Sa grand-mère, Gisèle Proulx, manquait de mots, mardi après-midi, pour exprimer sa fierté.

«Ça fait chaud au cœur. Je ne m’attendais pas à ça, il fallait l’encourager. Il a bien réussi», a-t-elle dit les yeux pleins d’eau.

Dans le village, le nom d’Hugo Houle était sur toute les lèvres. Le mot «fierté» est revenu souvent lors du passage de TVA à Sainte-Perpétue.

Cette victoire, Hugo Houle l’avait promis à son frère, Pierrik, happé par un chauffard en 2012.

«Ça signifie beaucoup pour moi. J'avais le rêve de gagner la course pour mon frère, qui est mort quand je suis devenu professionnel. J'ai gagné celle-ci pour lui», a raconté Hugo Houle après sa victoire.

La victoire du Québécois, qui a fait une quarantaine de kilomètres en solitaire à l’avant, est spectaculaire.

«Tu as le temps de célébrer, tu arrives devant tout le monde. C’est certain qu’une victoire au sprint c’est beau aussi, mais quand tu as le temps de lever les bras et le savourer ton moment c’est tout à fait incroyable », a commenté le journaliste du Journal de Montréal qui couvre l’événement depuis plusieurs années, Jean-François Racine.