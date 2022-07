Violence armée dans Montréal-Nord: «ils sont trop fous icitte»

La multiplication des cas de violence armée dans l’arrondissement de Montréal-Nord inquiète le voisinage. Si certains pensent à déménager par crainte pour leur vie ou celle de leurs enfants, d’autres se sont plutôt habitués à ces événements.

«C’est le Bronx ici en réalité», lance un résident rencontré par TVA Nouvelles.

«Qu’est-ce que tu veux faire, on ne peut pas faire grand-chose. C’est des gangs de rue, donc on n’a pas ben ben le choix. On vit avec ça. Ça fait 40 ans que je suis ici. Ce n’était pas de même avant, mais avec les années, c’est rendu comme ça», poursuit-il.

«Ça n‘a plus de bon sens icitte. C’est quasiment dangereux de faire jouer les enfants dans la rue. Je déménage en dehors de la ville, je m’en vais, je ne veux plus rester icitte. Ils sont trop fous icitte», déclare un autre homme interrogé par TVA Nouvelles.

Un autre croit qu’il faudrait une présence policière ou une force de dissuasion continue, ajoutant que «ce n’est pas un milieu où on souhaite vraiment que les enfants puissent grandir».

Un homme qui habite le secteur où un jeune homme de 17 ans a été atteint par balle lundi soir craint les balles perdues, mais pas les jeunes impliqués.

«Ça peut être dangereux une balle perdue, on ne sait jamais. Mais moi, je les connais tous, je fais attention, je les respecte et ils me respectent, c’est tout», dit-il à TVA Nouvelles.

Une femme, de son côté, admet ne pas avoir de problèmes avec les jeunes impliqués.

«Je n’ai aucun problème avec eux, ils sont gentils. Mon garçon passe à côté d’eux, ils lui disent bonjour, gros sourire. Je n’ai aucun problème avec les gens d’ici, c’est les autres quartiers qui viennent ici les achaler», déplore-t-elle.

Un autre résident, lui, s’est résigné.

«Ce n’est pas ordinaire, mais c’est la vie. [...] c’est le quotidien de tout le monde dans le quartier, les gens n’en font plus de cas maintenant», soutient-il.