Au mauvais endroit au mauvais moment: une femme poignardée sauvagement se confie

Felicia Pesce, 26 ans, a été attaquée par un inconnu alors qu’elle marchait dans une rue de Westmount en mars dernier.

Quelques jours après la condamnation de son agresseur à une peine de six ans d’emprisonnement, la jeune femme revient sur les événements dans sa première entrevue télé accordée mercredi à TVA Nouvelles.

«Honnêtement, je ne savais même pas que je m’étais fait poignarder. Moi, j’étais sûre qu’on venait de me battre. Je n’ai eu aucune connaissance d’un couteau, absolument rien et c’est une fois rendu dans l’ambulance qu’on m’a dit que j’avais des lacérations», se remémore celle qui célèbre son 26e anniversaire mercredi.

Felicia Pesce soutient que son agresseur «n’était pas là».

«Il n’était pas là. Il était absent. Il n’y avait pas de personne en arrière de ça. Ce n’était pas conscient. C’était très primitif», raconte la jeune femme.

Sa mère, Manon Landy, souligne la force de caractère de sa fille.

«Une de ses nombreuses qualités c’est qu’elle est déterminée, elle veut se rendre et elle ne veut pas avoir besoin de personne. Elle est très orgueilleuse là-dessus», dit-elle en entrevue à TVA Nouvelles.

Mme Landry a pu voir l’agresseur de sa fille pour la première fois lors de son procès.

«J’étais dans la salle quand je l’ai vu. Ça m’a donné un coup, c’est sûr, parce que je n’avais pas mis un visage sur cette personne là et je me mets à la place de monsieur et madame tout le monde, et non la maman, parce que je veux être honnête, si j’avais vu cette personne-là et que je n’ai pas de lien avec elle, j’aurais vu qu’il a ses vrais remords», soutient-elle.

L’homme de 42 ans, Curtis Jonas, est un consommateur de drogues dures qui aurait confondu, cette nuit-là, la victime avec un voleur.

Le courage de Felicia de se battre et de remonter la pente est une source d’inspiration.

Toujours en fauteuil roulant et en réadaptation à Laval depuis l’agression, elle prend une journée à la fois.

- d'après les informations d'Yves Poirier