Déjouez les fraudeurs dans cette «zone de rencontre neutre» à Québec

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) inaugure sa première «zone de rencontre neutre» pour en finir avec les fraudeurs qui pullulent sur les plateformes de vente entre particuliers en ligne.

Le SPVQ a annoncé mercredi matin la mise en place de ce projet-pilote qui prend tout simplement la forme de deux cases de stationnement à côté de son poste de police dans le quartier Saint-Roch, au 275, rue de la Maréchaussée.

«Il s’agit d’un endroit public clairement identifié où les transactions et les échanges peuvent s’effectuer en toute sécurité. L’utilisation de ce type de lieu diminue le risque de transactions frauduleuses et de vols qualifiés et est recommandée dans certaines situations de garde partagée», explique le sergent aux communications David Poitras.

Concrètement, les vendeurs et les acheteurs sont invités à se donner rendez-vous à cet endroit pour effectuer leurs transactions. À deux pas du quartier général de la police, l’effet dissuasif contre le crime devrait être plus élevé.

Les individus n’ont qu’à se stationner dans l’un des deux espaces de stationnement, dont la durée autorisée est de 10 minutes. Le site est accessible 24 heures par jour, et ce gratuitement.

«Réalisez votre transaction en prenant le temps de vous assurer du bon état de l’article ou du versement du montant prévu. Quittez ou déplacez votre véhicule pour permettre à d’autres citoyens de bénéficier de ce service», indique le SPVQ dans son communiqué.

Dans la documentation sur son site web, le SPVQ invite à se méfier tant des vendeurs que des acheteurs qui utilisent les plateformes en ligne pour vendre des items inexistants ou pour en obtenir de façon frauduleuse, par divers stratagèmes.

Il est conseillé de faire les transactions en personne et idéalement en argent comptant dans un droit sécuritaire. Il faut éviter de conclure des transactions fondées sur des textos ou des courriels.

Consultez le site web du SPVQ pour d’autres conseils de prévention de la fraude.