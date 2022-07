Des piscines fermées en plein vague de chaleur à Longueuil

En plein vague de chaleur au Québec, plusieurs citoyens se sont butés à des piscines publiques fermées dans le Vieux-Longueuil, mercredi.

Au total, quatre piscines et quatre pataugeoires étaient fermées dans ce quartier, en plus d’une autre piscine dans un autre secteur de la Ville.

La Ville explique ces fermetures en raison de bris mécanique et une pénurie de matériaux qui est nécessaire à la réparation de ces installations.

«On a des piscines qui perdent des volumes d’eau importants tous les jours. On ne peut pas comme organisation continuer à remplir ces piscines et les voir baisser à vue d’œil quand on demande à la population de faire attention à la quantité d’eau potable qu’ils utilisent», explique Jonathan Tabarah, vice-président du comité exécutif à la Ville de Longueuil.

Les piscines seront fermées pour toute la saison estivale.