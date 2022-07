Fonte de glace au Groenland: l’équivalent de 7,2 millions de piscines olympiques en trois jours

Le réchauffement climatique a des conséquences importantes au Groenland et la fonte des glaces inquiète les scientifiques, selon ce que rapporte CNN.

Plusieurs jours de temps exceptionnellement chaud dans le nord du Groenland ont déclenché une fonte rapide, laquelle a été rendue visible après la fonte de l’eau qui circule dans les rivières avant de se diriger dans l’océan.

Les températures tournent autour de 60 degrés Fahrenheit, soit 10 degrés de plus que la normale pour cette période de l’année, ont déclaré des scientifiques au réseau américain.

La quantité de glace qui a fondu au Groenland entre le 15 et le 17 juillet – six milliards de tonnes d’eau par jour – serait suffisante pour remplir 7,2 millions de piscines olympiques, selon les données du «US National Snow and Ice Data Center».

Cela serait suffisant pour entièrement recouvrir d’un pied d’eau un État comme celui de la Virginie-Occidentale.

«La fonte de la semaine dernière n’est pas normale, si on la compare avec les moyennes des 30 ou 40 dernières années, a dit un chercheur principal de l’Université du Colorado, Ted Scambos. La quantité de fonte est un sommet qui n’avait jamais été égalé pour ce secteur.»

La situation est alarmante, selon plusieurs scientifiques.

«Cela m’inquiète vraiment, a souligné un chercheur de l’Université du Texas actuellement en poste au Groenland, Kutalmis Saylam. Mardi, nous pouvions nous promener en portant seulement un chandail à l’extérieur. Ce n’est pas quelque chose que nous avions prévu.»

Les scientifiques craignent que la fonte record de 2019 ne se répète. Au total, 532 milliards de tonnes de glace se sont déversées dans la mer.

Cela avait eu comme conséquence d’augmenter de façon permanente le niveau de la mer dans le monde de 1,5 millimètre.

Si la totalité du Groenland fondait, cela aurait pour effet d’élever le niveau de la mer de 7,5 mètres dans le monde entier.