Homicide involontaire à Richelieu

Deux hommes ont été arrêtés ce matin pour homicide involontaire en lien avec une bagarre survenue en mai dans un resto-bar de Richelieu, où la victime aurait été rouée de coups après un simple compliment à l’égard d’une fillette.

Sébastien Junior Vallée, 34 ans, et Adam Jourdenais, 27 ans, devront comparaître aujourd’hui au palais de justice de Saint-Hyacinthe pour répondre à l’une des accusations les plus graves du Code criminel. Le premier n’a aucun antécédent judiciaire, alors que le second a souvent eu affaire à la justice, notamment pour des dossiers de menaces, d’avoir braqué une arme à feu et de nombreux bris de conditions.

Mignonne

Le 14 mai, les résidents de Mirabel et de Carignan se trouvaient au B-Sports, un resto-bar situé sur le boulevard Richelieu, au même moment que la victime de 65 ans.

À un certain moment dans la soirée, Ronald Webb, qui vit tout près, aurait dit à une fillette, qui se trouvait avec sa mère, qu’elle était mignonne.

Vallée et Jourdenais, qui n’ont aucun lien de parenté avec la petite, auraient été soudainement pris de colère. Le duo aurait ensuite asséné plusieurs coups à la victime.

Son décès a été constaté deux jours plus tard, à l’hôpital.

Le dossier a donc été transféré aux enquêteurs des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec, qui a dû analyser tous les éléments disponibles avant de pouvoir procéder aux arrestations.