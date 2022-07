Hydro-Québec: un câble remplacé au-dessus de la rivière Saint-Maurice

Un câble haute-tension de 1600 pieds, qui traverse la rivière Saint-Maurice, en Mauricie, a été remplacé mercredi à la suite d’un accident d’hydravion qui a coûté la vie à un homme de 63 ans, dimanche.

• À lire aussi: Trois accidents d’hydravion en trois jours

• À lire aussi: Accident d’hydravion à Shawinigan: une enquête est ouverte

• À lire aussi: Un homme périt dans l'écrasement d'un hydravion à Shawinigan

L’opération a duré toute la journée.

«Depuis le début de la semaine, nos équipes ont planifié l’intervention. Ils ont dû procéder aux inspections par drone et aujourd’hui on effectue les travaux», a expliqué Annie Beaudoin, porte-parole chez Hydro-Québec.

Ce sont une vingtaine d’employés qui ont travaillé sur chacune des rives.

«On avait une bobine de fil d’un côté de la rive et une poulie de l’autre côté, on a attaché le nouveau fil au vieux fil et cela nous a permis de remplacer le conducteur sans avoir à intervenir sur la rivière», a mentionné Isabelle Turner, directrice ligne transport.

La navigation était interdite sur le plan d’eau pour des raisons de sécurité. Des policiers de la Sûreté du Québec effectuaient une patrouille en motomarine.

Une partie de l’avenue du Capitaine-Veilleux a aussi été fermée à la circulation et environ 300 résidents ont été privés d’électricité une partie de la journée.

Les employés ont également dû composer avec la chaleur. «On a rappelé aux employés de boire de l’eau et de surveiller les symptômes de coups de chaleur, certains employés sont à 90 pieds dans les airs», a rappelé Mme Turner.

Le câble a finalement été remplacé en fin d’après-midi. «Le seul obstacle a été lorsque le fil endommagé est arrivé à la poulie de sortie», a raconté Mme Beaudoin.

Le coût des travaux n’est pas encore connu.