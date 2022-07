Jeux olympiques: la candidature de Vancouver approuvée par le conseil municipal

Le projet de candidature de Vancouver pour l’obtention des Jeux olympiques d’hiver de 2030 porté par quatre Premières Nations a progressé de nouveau, mercredi, puisqu’il a obtenu le soutien du conseil municipal.

La Ville en a fait l’annonce sur l’un de ses comptes Twitter officiels, en soirée. Les autorités municipales collaboreront désormais avec toutes les parties impliquées afin de faire avancer les négociations. Huit personnes contre deux ont voté en faveur de la mesure, a appris le «Daily Hive».

C’est en 2021 que cette candidature a d’abord été lancée avec la signature du protocole d’accord. Les nations Musqueam, Squamish, Tsleil-Wautuh et Lil’wat, des communautés de la région de Vancouver et de Whistler, portent depuis le projet sur leurs épaules.

Sur son site web, la nation Lil’wat explique qu’il «s’agit d’une opportunité unique de faire avancer notre engagement commun vers la réconciliation, amplifier les voix fortes et puissantes des communautés autochtones, des meneurs et de la jeunesse afin d’attirer les Canadiens et réinventer ce que les Jeux d’hiver peuvent être et comment ils peuvent contribuer à bâtir un Canada plus fort.»

La sélection de la ville-hôte pour les Jeux olympiques de 2030 se fera en mai 2023. Vancouver avait accueilli l’événement en 2010.