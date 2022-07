La coopérative Saint-Dominique sera démolie

Les sinistrés du 2295 sur la rue Saint-Dominique à Jonquière, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, ne retourneront plus dans l’édifice incendié puisqu’il sera démoli.

Les sinistrés ont appris mercredi matin qu’ils pourront récupérer certains biens avant la démolition, une procédure qui nécessitera toutefois une certaine logistique.

Une cinquantaine de familles ont été jetées à la rue quand un incendie a ravagé leur HLM à Jonquière le 23 juin dernier. Les causes du sinistre sont toujours inconnues.

L’édifice devra être démoli en raison de la présence d’amiante.

«Il y a eu beaucoup de bris au point de vue de certains matériaux qui contenaient de l’amiante. On n’a pas le choix de considérer tout l’intérieur des logements comme contaminé aux fibres d’amiante. Il y a certaines autres problématiques comme la prolifération fongique qui a lieu dans le bâtiment étant donné l’eau à grande échelle qui a été injectée dans le bâtiment», a expliqué Jonathan Lapointe, président et directeur de l’entreprise SEEL, spécialisée dans l’analyse de contaminants.

En attendant la suite des procédures, les locataires sont relocalisés, et ce pour toute la durée du processus.

«Tous les locataires actuellement ont eu des propositions, ont trouvé des solutions. On a 14 locataires qui ont trouvé des logements de la municipalité de Saguenay, ce qui est vraiment super. Ils prennent ou ont pris possession dans les derniers jours. Les autres vont rester dans leur famille le temps de voir si on reconstruit et justement les délais de reconstruction», a ajouté Arianne Villeneuve, directrice pour le service à la clientèle à l’Office municipal d’habitation (OMH) de Saguenay.

Soupir de soulagement pour les 50 familles, elles pourront récupérer des effets personnels dès la semaine prochaine.

«C’est ça qu’elle voulait savoir, c’est réglé. Maintenant on peut penser à l’avenir», a mentionné un homme qui accompagne sa mère sinistrée.

«Je me sens soulagé du cours des choses», a déclaré une autre personne.

Les items seront récupérés jeudi matin et devront être désinfectés. Il s’agit toutefois d’une procédure complexe et les objets qui pourront être ramenés sont limités.

«Ça prend des procédures de travail très strictes pour être capable de décontaminer certains objets. Ça ne laisse quand même pas beaucoup d’objets, on parle vraiment d’objets métalliques, non poreux et facilement nettoyables. Ça se peut que pour certains logements, les experts en sinistre ne soient pas capables d’entrer à l’intérieur ou jugent que c’est simplement trop dangereux d’aller récupérer des objets», dit M. Lapointe.

Et pour les meubles, l’OMH fait appel aux donateurs.

«On en cherche encore, je vous dirais principalement des petits meubles, de la coutellerie, de la literie», a admis Mme Villeneuve.

Un appel d’offres sera lancé à la mi-août pour évaluer les coûts de démolition.

«Il faut démolir, ensuite de ça il y a une conception avec nos professionnels, il faut choisir nos professionnels», appréhende Karine Boily, directrice du service aux immeubles pour l’OMH de Saguenay.

«La typologie à l’intérieur du Saint-Dominique était principalement du 3 et demi. Donc s’il y a reconstruction et quand il y aura reconstruction, c’est effectivement le besoin qui va être priorisé de notre côté», a enchaîné sa collègue, Arianne Villeneuve.

L’OMH mise sur une reconstruction de l’immeuble. Si tel est le cas, le travail pourrait s’étirer sur une période de trois ans et coûter entre 10 et 13 millions de dollars.