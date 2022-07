La COVID-19 bouleverse les activités au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Différentes organisations du Saguenay–Lac-Saint-Jean doivent revoir leurs plans, en raison des cas de COVID-19 qui bouleversent les activités.

Mercredi, 82 nouveaux cas ont été dénombrés dans la région. Toutefois, l’impact se fait particulièrement sentir depuis quelques jours.

La COVID-19 s’est invitée dans l’organisation de la Fabuleuse histoire d’un Royaume, ce qui a eu pour effet de forcer l’annulation des quatre représentations qui étaient prévues cette semaine, du 20 au 23 juillet.

«On n’est pas dans un cas d’éclosion majeur, mais, comme organisation, on a pris la décision de faire une pause avant que ça devienne un problème et que notre saison soit en péril», a expliqué la directrice de la programmation et du marketing de Diffusion Saguenay, Claudine Bourdages.

Des comédiens bénévoles et des membres de la production ont contracté le virus. Ils espèrent reprendre les spectacles rapidement. Les spectateurs qui ont acheté des billets pourront être remboursés ou choisir une autre date.

D’autres activités sont aussi perturbées dans la région. L’équipe de baseball des Voyageurs de Jonquière ignore quand elle pourra retourner sur le terrain.

«Quelques joueurs ont des symptômes, les matchs de [mercredi soir] sont annulés. On a deux joueurs qui ont la COVID», a indiqué le président des Voyageurs de Jonquière, Sylvain St-Pierre.

Au total, sept parties étaient à l’horaire cette semaine. L’équipe est en attente des résultats de tests menés auprès des joueurs.