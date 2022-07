«La route pour un atterrissage en douceur devient de plus en plus étroite», mentionne le gouverneur de la banque du Canada lorsqu’il est questionné sur les risques d’une inflation persistante.

«L’inflation est généralisée, même le prix des services monte d’environ 5% et cela reflète une économie qui est en surchauffe», dit Tiff Macklem.

La solution est de continuer d’augmenter les taux directeurs selon gouverneur de la banque du Canada, mais les résultats vont être constaté seulement dans plusieurs mois.

«La politique monétaire prend un certain moment avant d’influencer l’inflation. La politique monétaire fonctionne bien, mais ça prend du temps et oui l’inflation est beaucoup trop élevée et cela affecte les Canadiens , mais elle va rester élevée pour encore plusieurs mois», explique-t-il.

Pas avant 2023

La fin de l’inflation n’arrivera pas avant 2023.

«L’année prochaine avec un meilleur équilibre entre les demandes et l’offre on verra que l’inflation va baisser», dit M. Macklem.