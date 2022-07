Les terrains de camping sont achalandés au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Si le prix de l’essence a fait mal aux campings, dans certaines régions du Québec, la saison estivale s’annonce exceptionnelle au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

«Une année record probablement!», a affirmé la directrice générale du Camping Jonquière, Manon Normandeau.

«L’année 2022 ressemble beaucoup à 2020, a dit le directeur général adjoint chez Contact Nature, Pierre-Luc Champagne. C’est un retour [à une situation comme] avant la pandémie. 2020 avait été notre meilleure année dans les dix dernières années et 2022 est très similaire. On est très heureux.»

«On est présentement à 10% des chiffres de 2021», a pour sa part indiqué le président du CA de Dam-en-Terre à Alma, François Carrieré

Le prix de l'essence affecte cependant le nombre de touristes de l'extérieur.

«Je dirais qu'on est peut-être en baisse de 10%, mais on a plus de monde de la région, qui reste plus longtemps», a remarqué Manon Normandeau.

L’ambiance est aussi de retour cette année. La COVID-19 n’a pas encore joué les trouble-fêtes.

«On a eu des épisodes comme d'autres entreprises, a mentionné Pierre-Luc Champagne. On s'assure que tout se passe bien, mais [on n’a pas eu] d'épisode drastique et on ne se le souhaite pas.»