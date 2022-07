Deux ans après le début de la pandémie, les nouvelles vagues continuent de faire des ravages, malgré la préparation des équipes de santé qui ne semblent pas être en mesure de contrôler à 100% le virus.

«Il ne faut pas faire semblant que c’est nous qui menons la pandémie, c’est le virus qui dirige et nous le suivons et nous n'allons pas dans la bonne direction», mentionne le docteur Donald Vink, microbiologiste-infectiologue au CUSM.

Les doses de vaccins protègent, mais contrairement à certains virus, le vaccin ne sera jamais capable d’éradiquer la maladie.

«L’immunité collective ne fonctionne pas du tout. Ce qu’on sait, c’est que si l'on est infecté ou vacciné, on est quand même bien protégé face à la forme grave de la COVID-19, mais nous ne sommes pas protégés à des symptômes plus légers», mentionne le docteur

Le variant BA.5 est le grand responsable de cette recrudescence des cas durant l’été.

«C’est difficile à suivre puisque les données de l’INSPQ ne sont pas à jour, mais on croit que le BA.5 est le responsable de cette nouvelle vague, il représentait 42% des cas à la fin du mois de juin, on pense que c’est rendu entre 50 et 60% des cas actuels si l'on se fit avec ce qu’on voit aux États-Unis, en Europe et ailleurs», explique le microbiologiste.

Le virus qui continue d’évoluer force les autorités à refaire des campagnes de sensibilisations et de vaccination.

«Chaque fois qu’il y a un nouveau variant, il est capable d’invalider l’immunité antérieure», dit-il.

