Météo du jour: humidex de plus de 40 dans le sud du Québec

Le temps sera encore chaud, collant et humide mercredi, tandis que les valeurs d’humidex seront particulièrement élevées pour atteindre 40 et plus dans le sud du Québec.

Environnement Canada a d’ailleurs émis un avertissement de chaleur qui est en vigueur dans les secteurs de l’Outaouais, des Laurentides, de Lanaudière, de Laval, de Montréal et de Montérégie.

«La journée de mercredi sera très chaude et humide. Les valeurs d'humidex atteindront 40 ou plus», a indiqué l’agence fédérale qui recommande d’organiser les activités extérieures durant les heures les plus fraîches de la journée.

À Montréal et ses environs, mais aussi dans les secteurs de l’ouest de la province, le temps alertera entre soleil et nuages, mais les températures atteindront les 30 degrés avec un fort taux d’humidité pouvant atteindre 41 par endroits.

Dans le centre de la province, le temps sera ensoleillé et chaud, notamment à Québec, en Estrie et en Beauce, alors des températures maximales de 29 degrés sont attendues pour faire hausser le taux d’humidité, selon les prévisions de l’agence fédérale.

Le même scénario est pratiquement prévu dans les secteurs de l’est du Québec, mais le mercure sera légèrement à la baisse dans le Bas-Saint-Laurent et la Côte-Nord où un avertissement de pluie torrentielles était en vigueur durant la nuit.