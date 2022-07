Retour du Cirque du Soleil: une affluence forte à Trois-Rivières

Les représentations du Cirque du Soleil attirent les touristes et les clients au centre-ville de Trois-Rivières, en Mauricie, obligeant les commerçants et restaurateurs à jongler avec du personnel en moins et une hausse des clients.

• À lire aussi: Cirque du Soleil : un spectacle qui éblouira les divas!

Malgré tout, le bourdonnement des prochaines semaines réjouit les différentes entreprises.

Le mot le plus populaire de la journée de mercredi est «prêt».

Tous et toutes attendent avec impatience d’accueillir les nombreux clients pendant quatre semaines. Une affluence qui amène son lot de défis puisque les commerces n’ont pas autant de personnel qu’ils souhaiteraient.

«On est prêt, on a des employés en place. On ouvre des heures allongées, le soir, quand on a des employés pour le faire», a expliqué Isabelle Thibeault, copropriétaire de Le Brun en ville.

«Nous, on a assez de personnel. On s'est préparé mars et avril pour avoir des gens en place. Donc on est prêt», a partagé Tina Cassar, propriétaire du restaurant le Grill.

Les situations sont extrêmes au centre-ville. Les commerces sont prêts ou bien fermés quelques jours puisqu’ils souffrent de la pénurie de personnel. C’est le cas du restaurant Le Brunch.

Au restaurant Aqua, on se débrouille bien, même s’ils prendraient tout de même quelques employés de plus.

Même chose au Le Brun en ville et aux Folies de Rachel. D’ailleurs, ces deux boutiques prolongent les heures de travail de leurs employés afin de rester ouvertes plus longuement en soirée. Personne ne veut manquer le trafic causé par le Cirque du Soleil.

Les hôtels aussi récoltent leur part. Les visiteurs de l'extérieur sont encore une fois très présents cette année, surtout que les joueurs sont moins nombreux. L’Hôtel Oui GO! est ainsi déjà complet à 80 % jusqu’au 20 août.

Après deux années de pause et malgré la pénurie de main-d’œuvre, le retour du Cirque du Soleil était très attendu.