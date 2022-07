Toronto: un médecin radié pour avoir traité des cancers avec de l’huile de serpent

Un médecin de famille de Toronto, en Ontario, a été déchu de son permis d’exercice de la médecine pour avoir vendu à des patients atteints de cancer des remèdes à base d’huile de serpent.

Le Dr Akbar Khan a reçu l’ordre de fermer son cabinet médical après avoir utilisé des thérapies non éprouvées contre le cancer, avoir escroqué de plusieurs dizaines de milliers de dollars le Régime d’assurance maladie de l’Ontario pour des traitements non fournis, et avoir même dit à tort à une patiente qu’elle était atteinte de leucémie alors qu’elle ne l’était pas, selon le Toronto Sun.

«Huile de serpent», mais aussi «breuvage de sorcière», voici ce que le médecin proposait notamment à ses patients pour se soigner. Le Dr Khan a cofondé la clinique Medicor Cancer Centres, qui met en avant des traitements «non-toxiques» du cancer.

«Extrêmement grave»

Le Tribunal disciplinaire des médecins et chirurgiens de l’Ontario a conclu, et ce en dépit de la pénurie actuelle de médecins de famille, qu’il serait «trop dangereux d’accepter de le suspendre pendant un certain temps, puis de lui permettre de reprendre le traitement des patients non cancéreux».

C’est une «inconduite et une incompétence extrêmement graves» qui ont été constatées qui a touché de nombreux patients et leurs familles, selon la décision.

Une décision de février dernier concluait déjà que le Dr Khan était incompétent et se rendait coupable d’inconduite professionnelle. Cette fois, un jugement lui ordonne ainsi de fermer son cabinet.

Le Toronto Sun a publié mercredi un courriel que lui a adressé le Dr Khan.

«Au nom de nos patients atteints de cancer qui vont bien, mais qui souffriront et mourront probablement sans mes soins (puisqu’ils ne peuvent pas accéder à leurs traitements ailleurs), nous exigeons que le gouvernement de l’Ontario prenne immédiatement le contrôle de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, rétablisse ma licence médicale et lance une enquête criminelle médico-légale complète sur leur inconduite (présumée)», a-t-il riposté.