Tramway: Éric Duhaime donne son appui à Québec mérite mieux

Éric Duhaime donnera 100 $ à Québec mérite mieux (QMM), mais il assure qu’aucun des dons faits à son parti n’ont servi à financer la bataille juridique du groupe anti-tramway contre la Ville de Québec.

Une rencontre entre le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ) et Québec mérite mieux a eu lieu mercredi après-midi.

Au terme de cet entretien, Éric Duhaime a tenu à manifester publiquement son appui à la cause des anti-tramways, mais aussi à faire taire certaines rumeurs selon lesquelles le Parti conservateur serait derrière le financement du groupe.

«Je veux rassurer nos donateurs qu’il n’y a eu aucune somme du Parti conservateur qui a été investie dans QMM, a déclaré M. Duhaime dans une conférence de presse. Tout l’argent qu’on a ramassé, tous les dons (...), sont mis de côté en vue de la campagne électorale.»

Néanmoins, le chef conservateur n’a pas voulu s’avancer sur la légalité du projet de tramway, contestée en Cour par l’avocat de Québec mérite mieux, Me Guy Bertrand.

«On va laisser les tribunaux trancher, mais je peux vous dire une chose : il est antidémocratique, et il n’a pas d’acceptabilité sociale», a lancé M. Duhaime, qui estime que les électeurs de Québec ont été trompés par le maire Bruno Marchand lors de la dernière campagne électorale.

L’ancien animateur de radio estime que plusieurs citoyens ont voté pour Bruno Marchand en pensant qu’il allait apporter dix modifications au projet de tramway. Mais, selon Éric Duhaime, Bruno Marchand aurait retourné sa veste une fois élu.

«En fait, Bruno Marchand est devenu un fan du projet de tramway dont M. Labeaume a fait la promotion», a dit le chef conservateur.

Décision

Le juge Clément Samson rendra sa décision dans la cause qui oppose le regroupement anti-tramway Québec mérite mieux à la Ville de Québec, jeudi à 10 h. On saura alors si les travaux préparatoires du tramway seront ou non suspendus pour une période (renouvelable) de 10 jours.

«Ça ne sera pas la fin de la saga, mais ça va être une étape importante», a simplement commenté Éric Duhaime en réponse à une question à ce sujet.

Advenant un échec de la demande d’injonction provisoire par laquelle les demandeurs tentent de faire arrêter les travaux préparatoires, Éric Duhaime considère qu’il ne restera plus que son parti pour s’opposer au projet de tramway.

Enjeu électoral

Le tramway sera un enjeu important de la prochaine campagne électorale dans la région de Québec, a souligné le chef conservateur.

«On va parler de finances publiques, on va parler de santé, on va parler d’éducation, on va parler de ressources naturelles, on va parler d’un paquet d’autres projets. Mais je sais qu’il y a une forte opposition au tramway, et il y a des gens pour qui c’est la priorité numéro un», a-t-il dit.

Le parti conservateur propose de mettre fin au projet de tramway et de réaliser un projet pilote de gratuité du transport en commun à Québec, «pour voir combien de gens sont prêts à abandonner leur voiture», a rappelé Éric Duhaime mercredi.