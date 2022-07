Un an après une opération à cœur ouvert, elle va nager dans le lac Saint-Jean

Une dame de la région de Québec s’apprête à participer à la Traversée internationale du lac Saint-Jean, un an après avoir eu une opération à cœur ouvert.

À 34 ans, Gratianne Vaisson relèvera le défi «NageAuCoeur» dans un trajet de 5 km dans les eaux du lac Saint-Jean.

Mme Vaisson raconte comment elle a su qu’une opération à son muscle précieux serait nécessaire.

«La médecin a découvert par hasard un problème à mon cœur. Elle a entendu un souffle», raconte-t-elle.

Elle a dû subir plusieurs examens médicaux en pleine pandémie, on lui a diagnostiqué la maladie de Barlow, un problème au cœur qui peut mener à une insuffisance cardiaque.

C’est à ce moment qu’elle a su qu’elle devait subir une opération à cœur ouvert.

«L’opération s’est très bien déroulée. Je remercie le Dr Charbonneau qui a réussi à réparer la valve. Mon cœur est redevenu normal», ajoute-t-elle.

Trois mois après la chirurgie, Gratianne était en mesure de faire les mouvements nécessaires pour nager.

Le Dr Éric Charbonneau explique les conséquences d’une telle opération.

«La maladie cardiaque, c’est souvent une grosse épreuve de la vie. On se remet en question et on se fait dire qu’on n’est pas invincible. La réadaptation physique et émotionnelle est souvent très difficile», souligne le chirurgien cardiaque à l’IUCPQ.

Elle lance le défi «NageAuCoeur», une initiative qui lui tient à cœur.

«C’est un défi pour amasser des sous à la Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec», dit-elle.

Gratianne Vaisson effectuera le parcours de 5 km à la nage le samedi 23 juillet.

