Un tour de force réussi haut la main pour les Régates de Valleyfield

La tâche était colossale, mais les organisateurs des Régates de Valleyfield qui s’est tenue en fin de semaine dernière après une pause de deux ans en raison de la pandémie ont réussi à s’en acquitter avec brio.

«Faire repartir cette machine-là, cela a été très difficile et fatigant, estime Didier-Bernard Séguin, le président des Régates de Valleyfield. Heureusement que nous bénéficiions d’une longue expérience avec cette 82e édition. Avec la COVID, nous avons subi, comme toute organisation, la pénurie de matières premières. Nous avons un peu paniqué quand certains fournisseurs nous ont livré à minuit moins une.»

Lilian Largier / AGENCE QMI

La billetterie en ligne, mise en place cette année, aura notamment permis de rassurer la direction. «Nous avons appris que nous avions égalé les ventes de 2019 avant même le début de la compétition, nous a confié Émilie Daoust, la directrice générale de l’événement. Mais notre plus grande fierté a été de voir tous les sourires sur les visages.»

Le succès a bien été au rendez-vous, sous un soleil radieux. Dans leur bilan du weekend, les organisateurs des Régates indiquent que près de 130 000 festivaliers se sont réunis pour cette édition attendue.

«Près de 80 000 personnes ont assisté aux courses d’hydroplanes, une foule au-delà des attentes [et] près de 50 000 personnes ont pu voir la vingtaine d’artistes qui se sont relayés sur la scène Loto-Québec», mentionne un communiqué de l’organisation.

«À Valleyfield, nous avons une base d’amateurs de régates qui était impatiente, a souligné M. Séguin. Nos 200 bénévoles, présents pour certains depuis 15 ou 20 ans, nous ont permis encore une fois de tenir.»

Un couple de bénévoles en or

Denis Gervais et Marielle Poirier, des retraités que nous avons rencontrés durant les Régates cette année, apportent leur aide gracieuse depuis 33 ans. Denis, venu du club local de voile, est responsable des zones VIP et coordonne notamment la livraison d’environ 4000 repas sur les trois jours de l’événement. Marielle, son épouse, aide sur le volet administratif pendant les trois mois précédant le festival, et est positionnée à la billetterie pour l’accueil des visiteurs.

Lilian Largier / AGENCE QMI

«Nous avons connu les [...] bouteilles en verre, consignées et très lourdes dans de grosses caisses, s’est rappelé Denis, en référence aux seuls contenants de boissons gazeuses qui étaient en circulation à l’époque. Dans les années 80, nous avions 323 bateaux, certes moins sophistiqués qu’aujourd’hui. J’ai toujours ressenti du plaisir ici, la passion est encore là. Nous nous sommes fait tellement d’amis.»

«Nous avons toujours su nous adapter, par exemple avec les billets en ligne, a ajouté Marielle. Cela est tellement agréable de voir que cela bouillonne comme avant dans le parc, après cet arrêt. Nos enfants et leurs épouses apportent aussi leur aide. C’est un univers très familial.»

Avec leur travail de l’ombre en coulisse, ils n’auront pu voir que 10 séances de compétition à Valleyfield en 33 ans. «Nous avons l’ambiance, que nous adorons. Par contre, nous assistons aux courses, en spectateurs, lorsque nous allons aux autres régates à Saint-Félicien, Beauharnois, Sorel-Tracy ou en Ontario, à Brockville», a mentionné M. Gervais.