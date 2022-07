«Une belle aventure»: une famille s’embarque pour un voyage d’un an sur un voilier

Un rêve qu’une famille de Sainte-Flavie, dans le Bas-Saint-Laurent, caresse depuis des années devient enfin réalité: ils partent, dimanche, pour un voyage d’un an à bord d’un voilier.

«Ça fait plus de 15 ans qu’on se disait: un jour. Un jour on aimerait ça. Il y quatre ans, on s’est dit c’est assez», explique la mère, Sophie Guimond.

Les deux parents, leurs deux enfants de 11 ans et leur chienne Calypso ont bien hâte d’entreprendre cette «belle aventure».

En plus de s’embarquer dans ce voyage, la famille en profite pour amasser des fonds pour l’Association du cancer de l’Est du Québec.

«On veut faire rêver les gens. On veut leur dire: ça se peut d’arriver où on en est cette année», affirme Mme Guimond.

Les trois autres filles de la famille, plus âgées, viendront les rejoindre au cours de leur périple vers les Bahamas.

La famille a choisi de documenter son voyage sur le site internet escapadeenfamille.ca.