Voici des trucs pour éviter les coups de chaleur

Face aux vagues de chaleur, la Ville de Montréal rappelle qu’il est important de boire six à huit verres d’eau par jour, de privilégier les endroits frais et conseille de porter des vêtements clairs.

Ne pas attendre d’avoir soif, se reposer pendant au moins deux heures dans un endroit frais, à l’air climatisé ou à l’ombre, pour aider son corps à reprendre sa température, porter des vêtements légers et de couleur claire, réduire ses efforts physiques surtout en milieu de journée, prendre une douche ou un bain frais, se rafraîchir avec une serviette mouillée...

Telles sont les consignes de base partagées par la Ville de Montréal sur son internet pour faire face aux fortes chaleurs.

Les citoyens sont également invités à téléphoner à prendre des nouvelles de leurs proches, en particulier les personnes âgées ou vulnérables.

Avertissement de chaleur en Outaouais

Alors qu’Environnement Canada a émis un avertissement de chaleur pour la région de l’Outaouais au cours des prochains jours, la Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais a également tenu à rappeler certaines consignes de prévention dans un communiqué émis mardi.

Le CISSS a ainsi expliqué que les principaux symptômes de la déshydratation étaient une soif intense, une fatigue inhabituelle, des maux de tête, des étourdissements, de l’enflure aux mains, aux pieds et aux chevilles et des crampes musculaires.

«En absence d’intervention, l’état peut s’aggraver, pouvant aller jusqu’au coup de chaleur qui peut se reconnaître par une température du corps élevée, de la confusion et un évanouissement. Le coup de chaleur est une urgence médicale», a-t-on précisé.

Le CISSS conseille d’éviter les boissons alcoolisées et sucrées, et celles contenant de la caféine, de fermer les rideaux et les stores quand le soleil brille, et de ventiler si possible lorsque la nuit est fraîche.

Les sorties à l’extérieur doivent se faire lors des périodes les plus fraîches de la journée. Il ne faut bien sûr jamais laisser un enfant ou un bébé seul dans une voiture ou une pièce mal aérée, et ce, même quelques minutes.

Face au soleil, les lunettes de soleil pour protéger ses yeux sont fortement recommandées, tout comme le fait d’appliquer une crème solaire adaptée, aux deux heures et après chaque baignade.

En cas de malaise ressenti ou de question sur sa santé, il faut appeler Info-Santé au 811.