Aux États-Unis, une vague de chaleur amène des records de températures

La vague de chaleur qui assomme actuellement les États-Unis devrait s'intensifier ce week-end, amenant avec elle records de températures et risques pour la population.

La chaleur étouffante - qui a aussi causé des centaines de morts en Europe - montre la menace que représente le réchauffement climatique, même pour les pays les plus riches.

«Cette semaine, 60 records quotidiens de chaleur ont déjà été battus», a tweeté jeudi le service météo national (NWS).

«D'autres records devraient être établis sur la semaine prochaine», a-t-il ajouté.

Dans une grande partie du sud-ouest des États-Unis, le thermomètre a dépassé les 38 degrés, grimpant jusqu'à plus de 43 degrés par endroit.

Le service météo avait prévenu mardi que 100 millions d'Américains étaient sous le coup d'alertes relatives à la chaleur, et «une importante partie de la population» devrait le rester durant le week-end.

Les scientifiques avertissent que des vagues de chaleur comme celles qui étouffent les États-Unis et l'Europe deviendront plus fréquentes et plus violentes à cause du réchauffement climatique.

Le président Joe Biden, qui avait affiché sa détermination à agir pour l'environnement pendant la campagne, a vu ses objectifs climatiques entravés par de nombreux revers.

Joe Biden a annoncé mercredi que son administration redoublerait d'efforts sur le sujet, mais n'a pas déclaré «l'état d'urgence climatique», une manoeuvre dont l'impact n'est pas très clair mais qui pourrait lui accorder des pouvoirs politiques supplémentaires.