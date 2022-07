Battu à mort pour avoir complimenté une fillette

Les proches d’un homme qui aurait été battu à mort en mai dernier à la sortie d’un resto-bar de Richelieu pour avoir complimenté une fillette peinent à faire leur deuil, bien que des accusations graves pèsent maintenant sur deux suspects.

« J’espère que justice va être rendue parce que je ne comprends pas comment une chose aussi banale peut permettre à deux personnes de s’attaquer à quelqu’un », lâche en sanglots au téléphone Natasha Webb.

Le 14 mai dernier, son oncle Ronald Webb s’est rendu au B-Sports, un resto-bar situé sur le boulevard Richelieu, pour écouter un match de hockey.

Adam Jourdenais, 27 ans, et Sébastien Junior Vallée, 34 ans, étaient également sur place.

À un certain moment dans la soirée, le retraité de 65 ans, qui vit tout près de l’établissement, aurait dit à une fillette, qui se trouvait avec sa mère, qu’elle était mignonne.

Dérapage

Une confrontation aurait ensuite eu lieu dans le stationnement du resto-bar.

La mère de la fillette aurait eu un échange verbal corsé avec M. Webb, avant de le pousser, souligne le propriétaire du bar, Theo Dritsas, précisant que la scène a été captée par des caméras de surveillance.

Une fois que M. Webb eut quitté les lieux, Vallée et Jourdenais, qui n’ont aucun lien de parenté avec la petite fille, auraient été soudainement pris de colère et ils auraient asséné plusieurs coups au sexagénaire.

Son décès a été constaté deux jours plus tard, à l’hôpital.

Le dossier a ainsi été transféré aux enquêteurs des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec.

Après une enquête de deux mois, les autorités ont finalement passé les menottes des deux présumés assaillants mercredi matin.

Jourdenais a comparu au palais de justice de Saint-Hyacinthe pour une accusation d’homicide involontaire, l’une des plus graves du Code criminel. Vallée a subi le même sort du côté du palais de justice de Saint-Jérôme.

Ils ont tous les deux été libérés.

Jourdenais est apparu à plusieurs reprises en cour dans le passé, notamment pour des dossiers de menaces, d’avoir braqué une arme à feu et de nombreux non-respects de conditions. Son présumé complice n’a aucun antécédent judiciaire.

Douleur vive

Ces arrestations donnent espoir à la famille Webb que justice puisse être rendue un jour, même si la douleur demeure bien vive.

« C’était un homme heureux, gentil. C’est injuste que tout ça soit arrivé à cause de mots échangés », insiste Natasha Webb, qui décrit la victime comme son propre père.

« Il me voyait et il me disait que j’étais belle. Ce n’est pas tout le monde de nos jours qui donne des compliments », laisse-t-elle tomber.