Bay du Nord : Steven Guilbeault invectivé par un militant dans son comté

Le ministre de l’Environnement Steven Guilbeault s’est fait apostropher par un militant environnementaliste alors qu’il procédait à une annonce dans son comté de Laurier—Sainte-Marie, jeudi matin.

M. Guilbault était sur place afin d’annoncer un financement totalisant 350 000 $ provenant du Fonds d'action communautaire contre le VIH et l'hépatite C, pour appuyer RÉZO, à Montréal, AIDS Committee of Toronto et MAX Ottawa, des organismes communautaires dans les régions les plus touchées par l'éclosion de variole simienne.

Toutefois, dès le début du point de presse, le militant l’a invectivé, en le qualifiant de «criminel climatique», concernant le projet Bay du Nord.

«Comment justifier une telle décision? Tu acceptes Bay du Nord?», clame le manifestant.

«On est en urgence climatique», dit le militant, et Guilbeault de répondre : «je suis d’accord avec vous. On en a fait plus que tous les autres gouvernements sur cette question-là.»

«On a les émissions de GES les plus élevés par capita dans le monde! Tu es un criminel climatique», poursuit le militant tout en étant escorté vers la sortie.

Le 6 avril dernier, le gouvernement canadien a donné son feu vert à ce projet controversé qui prévoit l’extraction de 300 millions à 1 milliard de barils de pétrole sur 30 ans, à compter de 2028 au large de Terre-Neuve-et-Labrador.

Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique Steven Guilbeault avait assuré en avril qu’il assumait cette décision à 100%.

L’annonce du feu vert au projet était survenue deux jours après la sortie d’un nouveau rapport accablant du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat.

Le document exhorte les gouvernements à réduire dramatiquement leur production de pétrole, mentionnant que l’humanité ne dispose que de trois ans pour plafonner ses émissions de gaz à effet de serre.

Bay du Nord est un projet de 6,8 milliards $ qui prévoit la construction d’une nouvelle plateforme de forage à 500 km à l’est de Terre-Neuve par la compagnie norvégienne Equinor.

Poursuite judiciaire

Une poursuite contre le ministre de l’Environnement et du Changement climatique a été déposée en Cour fédérale le 6 mai par l’organisme Ecojustice qui conteste la décision du gouvernement d’approuver le projet Bay du Nord.

Ecojustice agit au nom d’Équiterre et de la Fondation Sierra Club, deux organismes environnementaux qui affirment que le projet Bay du Nord va à l’encontre des obligations internationales du Canada.