Chefferie conservatrice: un troisième débat des candidats aura lieu... sans Poilievre

Un troisième débat officiel réunira finalement les candidats à la chefferie du Parti conservateur du Canada (PCC), mais le favori dans la course, Pierre Poilievre, a d’ores et déjà refusé d’y participer.

Dans un long communiqué jeudi après-midi, la campagne de M. Poilievre a ridiculisé le format du premier débat en anglais, qui fut «largement perçu comme étant une honte» en raison des questions «sans substance» et qui «ressemblait plus à un jeu télévisé qu’à un débat».

Statement from the Pierre Poilievre campaign re: LEOC’s decision to propose another leadership election debate pic.twitter.com/HdksWKsqYX — Jenni Byrne (@Jenni_Byrne) July 21, 2022

Estimant que l’heure de débattre est révolue, le camp Poilievre juge que «le seul objectif de la campagne à partir de maintenant est de faire sortir le vote des membres avant la date finale, fixée au 6 septembre».Or, si le Comité organisateur de l'élection du chef (COEC) a décidé d’organiser un ultime débat, c’est bien à la demande des membres du Parti conservateur du Canada (PCC).

Un sondage interne effectué auprès de ceux-ci a trouvé que 65 % aimeraient bien voir les candidats échanger les répliques une dernière fois avant de faire un choix définitif.Le candidat Jean Charest a exprimé à maintes reprises son appétit pour un troisième débat. Il avait suggéré que le troisième débat se tienne dans les Maritimes et dans les deux langues officielles.

«Jean Charest a eu de la difficulté à attirer ne serait-ce que deux douzaines de personnes à ses événements de campagne», a lancé la campagne de M. Poilievre.«C’est pour raison qu’il réclame un autre débat - pour se servir de la popularité de Pierre [Poilievre] auprès des membres et faire sortir un public qu’il ne peut lui-même avoir. Personne n’est intéressé par un premier ministre libéral défait, abonné aux scandales, protaxes et protaxe sur le carbone.»Le PCC n’avait toujours pas commenté la décision de Pierre Poilievre ni les détails entourant le débat, comme la date et la langue, qui restent encore à être décidées.

En réalité, les candidats ont déjà débattu à trois reprises. Le premier débat, tenu par le Manning Centre à Ottawa au mois de mai, n’était toutefois pas «officiel» puisqu’il n’était pas organisé sous l’égide du PCC.Sans Poilievre et Patrick Brown, récemment exclu de la course, il ne restera sur scène que Jean Charest, Leslyn Lewis, Scott Aitchison et Roman Baber.Les membres du PCC connaitront leur chef le 10 septembre prochain.